《2017春夏底妝─微霧光》平滑零毛孔

2017-05-19

記者邱巧貞／專題報導

夏日高溫下的汗水及出油是底妝的殺手，韓系明星帶動的水光感肌膚雖然真實自然，但在台灣潮濕悶熱的氣候下，很容易就變成油光或脫妝，這一季，絲絨般的「微霧光」成為春夏底妝的主打，自然薄透卻更持久無瑕。

在底妝產品方面，風靡好一陣子的氣墊粉餅，仍是重點之一，卻不再一支獨秀，業者一方面推出升級版氣墊粉餅，在妝感上亦不再強調純粹水亮光，而是更持久的微霧光，並搭配粉撲或是刷具多樣的上妝方式。

在紀梵希眾多高級訂製服飾的製作當中，「天鵝絲絨」材質是最能充足反射和吸收環境光源的特殊布料，無論白天或黑夜，總能散發相同的光澤效果。而這令人激賞的效果，是否能夠複製顯現在臉上？

紀梵希彩妝創意總監尼古拉斯狄更斯將此想法投入到粉底研發中，創造一款各種膚質都適用的粉霧妝感粉底「新超薄輕透雪紡紗」系列，產品結合了生薑、美洲地榆、肉桂等「植物柔膚雞尾酒」植物精華，並運用了古埃及用來淨化修復肌膚的「黑種草籽油」成分，賦予肌膚深層淨化、收斂毛孔、抑制肌膚出油的保養效果。

Giorgio Armani國際彩妝總監Linda Cantello表示：「今夏，薄紗柔霧光妝容趨勢是一種令人稱羨的完美妝效。」無須過多繁複修飾，完成妝前保養後，接著搽上光澤修飾乳，打造度假美肌光澤，之後再薄薄疊搽底妝於肌膚上，打造彷彿第二層肌膚般的服貼底妝，最後使用粉餅為整體妝容定妝，即可完成「霧裡透光」的妝容。

Linda Contello提到，理想中的完美粉底需要薄透又持久，許多人認為「薄透」與「持久」是兩件相互牴觸的事情，因此促成全新「完美絲絨水慕斯粉底」的誕生，其獨特絲絨水慕斯質地，細緻觸感猶如頂級絲絨布料，「超微服貼粉體」細緻粉體能順應臉部線條貼服肌膚，獨家「無瑕柔焦科技」完美遮蓋瑕疵、柔焦毛孔、修飾膚色不均問題。

植村秀認為「自然光透肌膚」其實並非一味地追逐光感，而是柔亮的肌膚下卻能夠零毛孔般的兼具平滑半霧感的肌膚。植村秀新推出的「花瓣肌粉亮粉底液」採霧光質地讓球型的粉亮粒子能夠均勻散布，平滑肌膚的同時自然反射光線，打造零毛孔卻毫無面具感的裸霧光澤，而且只要薄薄一層即能呈現「自然光透」。

圖片提供／IOPE、BURBERRY、BECCA、MAKE UP FOR EVER、Giorgio Armani、YSL、LANEIGE、M.A.C、Laura Mercier、法倈麗、東方美、雅詩蘭黛、資生堂、蘭蔻、迪奧、黛珂、吉麗絲朵、植村秀、紀梵希、碧麗妃、肌膚之鑰