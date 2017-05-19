《2017春夏底妝─微霧光》平滑零毛孔
記者邱巧貞／專題報導
夏日高溫下的汗水及出油是底妝的殺手，韓系明星帶動的水光感肌膚雖然真實自然，但在台灣潮濕悶熱的氣候下，很容易就變成油光或脫妝，這一季，絲絨般的「微霧光」成為春夏底妝的主打，自然薄透卻更持久無瑕。
在底妝產品方面，風靡好一陣子的氣墊粉餅，仍是重點之一，卻不再一支獨秀，業者一方面推出升級版氣墊粉餅，在妝感上亦不再強調純粹水亮光，而是更持久的微霧光，並搭配粉撲或是刷具多樣的上妝方式。
在紀梵希眾多高級訂製服飾的製作當中，「天鵝絲絨」材質是最能充足反射和吸收環境光源的特殊布料，無論白天或黑夜，總能散發相同的光澤效果。而這令人激賞的效果，是否能夠複製顯現在臉上？
紀梵希彩妝創意總監尼古拉斯狄更斯將此想法投入到粉底研發中，創造一款各種膚質都適用的粉霧妝感粉底「新超薄輕透雪紡紗」系列，產品結合了生薑、美洲地榆、肉桂等「植物柔膚雞尾酒」植物精華，並運用了古埃及用來淨化修復肌膚的「黑種草籽油」成分，賦予肌膚深層淨化、收斂毛孔、抑制肌膚出油的保養效果。
Giorgio Armani國際彩妝總監Linda Cantello表示：「今夏，薄紗柔霧光妝容趨勢是一種令人稱羨的完美妝效。」無須過多繁複修飾，完成妝前保養後，接著搽上光澤修飾乳，打造度假美肌光澤，之後再薄薄疊搽底妝於肌膚上，打造彷彿第二層肌膚般的服貼底妝，最後使用粉餅為整體妝容定妝，即可完成「霧裡透光」的妝容。
Linda Contello提到，理想中的完美粉底需要薄透又持久，許多人認為「薄透」與「持久」是兩件相互牴觸的事情，因此促成全新「完美絲絨水慕斯粉底」的誕生，其獨特絲絨水慕斯質地，細緻觸感猶如頂級絲絨布料，「超微服貼粉體」細緻粉體能順應臉部線條貼服肌膚，獨家「無瑕柔焦科技」完美遮蓋瑕疵、柔焦毛孔、修飾膚色不均問題。
植村秀認為「自然光透肌膚」其實並非一味地追逐光感，而是柔亮的肌膚下卻能夠零毛孔般的兼具平滑半霧感的肌膚。植村秀新推出的「花瓣肌粉亮粉底液」採霧光質地讓球型的粉亮粒子能夠均勻散布，平滑肌膚的同時自然反射光線，打造零毛孔卻毫無面具感的裸霧光澤，而且只要薄薄一層即能呈現「自然光透」。
圖片提供／IOPE、BURBERRY、BECCA、MAKE UP FOR EVER、Giorgio Armani、YSL、LANEIGE、M.A.C、Laura Mercier、法倈麗、東方美、雅詩蘭黛、資生堂、蘭蔻、迪奧、黛珂、吉麗絲朵、植村秀、紀梵希、碧麗妃、肌膚之鑰
-
Giorgio Armani絲光完美持久粉餅，擁有夏日底妝追求的遮瑕、控油與持久三大需求，同時兼具宛若天生肌膚般輕薄服貼妝感，粉體細緻如絲，能貼合臉部輪廓，避免臉部肌膚因為粉體過大而造成毛孔堵塞的困擾，打造完美不卡粉妝容。2,600元。
-
植村秀#55零刷痕粉底刷，花瓣弧形刷毛與5.5公分菱形立體握柄，是經過植村秀長期研究發現最符合臉型與人體工學的設計，寬頭可塗刷較寬廣的部位，如臉頰和下巴，窄頭能精準塗刷精細的部位，例如眼鼻周圍。1,750元。
-
碧麗妃恬蜜花漾晶潤水粉霜，藉由「潤澤緩衝基底配方」中保濕劑與肌膚油分的完美平衡，僅保留油分的觸感柔軟、富光澤感和質地輕盈之優點，打造黃金水潤平衡水潤層。蘊含高保濕玻尿酸並首次使用摩洛哥堅果油，藉由多種粉末光線調和效果，呈現好氣色。25g／1,800元 。
-
紀梵希新超薄輕透雪紡紗粉底液，結合了生薑、美洲地榆、肉桂等「植物柔膚雞尾酒」植物精華，並運用「黑種草籽油」成分，上妝兼具保養。30ml／1,800元。
-
THREE天使煥采凝膠粉霜，凝膠狀粉霜獨特的全新質感，冰霜般霧光勻透妝感，無需蜜粉即可長效持妝，質地柔滑易延展勻搽。30g／1,950元。
-
Giorgio Armani完美絲絨水慕斯粉底，創新水慕絲質地呈現絲絨霧面細緻妝感，滿足消費者對於持妝、細緻、無瑕的需求。30ml／2,250元。
-
植村秀花瓣肌粉亮粉底液，霧光質地讓球型的粉亮粒子能夠均勻散布，平滑肌膚的同時自然反射光線，呈現半霧妝感。30ml／1,650元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 屏縣南門護理之家大火 4名長者罹難
- 知名縫紉機勝佳負責人 自爆公司逃漏稅120萬美金
- 台17線東移 爭取納前瞻計畫
- 司改分組決議》剪斷電子腳鐐性侵犯 警可逕行拘提
- 使用公保地未徵收 議員促給租金
- 問鼎法國總統敗選 雷朋轉戰國會議員
- 《園長夫人》雀絲坦 優雅登坎城紅毯
- 伊朗總統大選 羅哈尼呼聲高
- 台灣設計展9月登場 多語向世界直播
- 爸媽只餵植物奶 7月大男嬰營養不良脫水死亡
- 男童開臉書直播玩獵槍走火 12歲女童成槍下魂
- 中村獅童驚爆罹肺腺癌 緊急住院勇戰病魔
- 自由廣場》國防現場看軍官荒
- 執法硬漢穆勒 曾賭官位擋布希監聽
- 前女友換氣過度昏倒 男指侵稱可救回
- 蝦子不新鮮 女過敏性休克
- 日參院通過外匯法 阻外資取得高科技
- MRI檢查無大礙 殷仔還是不舒服
- 地下簽賭九州娛樂城 1年賭資逾13億
- 紐約衝撞案嫌犯曾服役海軍 有犯罪前科
- 社勞人分工清潔 台灣「最美火車站」多良復原貌
- 李凈瑜向美求援 國會作證搶救李明哲
- 恢復大香菇 新豐國小改造老榕環境
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Younger voters question Tsai’s priorities: poll
- FBI新局長人選 川普證實看好李柏曼
- 馬如龍怒撇被列黑名單 賀一航兒一言解心結
- 司改分組決議》通姦除罪化 藍委反對 民進黨團尚未討論
- 沙國轉型 擺脫石油依賴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》WHA Action Team to protest in Geneva
- 【人生護理站】遠行的心情
- 參與多波折 台灣其實是WHO創始會員
- 〈健康充電站〉空污衛教講座
- 〈健康充電站〉失智症醫學講座
- 林隆璇兒林亭翰闖歌壇 撞臉林依晨
- 科技股領軍反攻 美股收紅
- （獨家）豬哥亮告別式下月中旬 日期喬不攏原因是…
- 阿里山春茶 27日免費品茗
- 歷時8年拍攝 台中歌劇院紀錄片28日全球首播
- 鐵鎚打爆員工頭 報警謊稱他睡死
- 揪出蝦味先違法 檢舉人最高可獲1.2億元
標題：《2017春夏底妝─微霧光》平滑零毛孔
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email