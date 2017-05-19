《2017春夏底妝─輕裸光》偽素顏當道
記者邱巧貞／專題報導
這一季，秀場上標榜自然、輕薄、裸光的「偽素顏」妝感依舊風行。粉底、粉餅也開始回歸，透過質地的改良，粉餅不再是質地乾、粉感顯重，搭配妝前飾底乳的使用，在夏日同樣能創造自然裸透、霧面光感的妝效。
瀏覽近幾年的彩妝市場，不得不佩服韓國人擅於創造術語、締造風潮的能耐，將市場原有的產品及概念重新翻炒一次，例如近來底妝界的My Skin But Better（MSBB）的「偽素顏」裸妝風潮，強調看起來像沒化妝，卻透出比素顏更美的肌膚，比起精緻遮瑕的妝感，MSBB的妝容著重於年輕、天生膚質水潤透亮的無瑕感。自然裸妝向來是彩妝趨勢，這概念當然不是新的，但卻讓這一波底妝紛紛標榜柔焦細紋與毛孔，還要保留真實肌膚質感的微霧妝效，同時帶動了春夏飾底乳校正膚色的風潮。
M.A.C特別研發出一款美肌效果與清透光感一舉兼得的「天生美肌粉底液」，藉由「珍珠乳光球體粉末」為皮膚增添半透明的虹光光澤，透過光學折射原理更能柔焦隱形細紋與毛孔，增加底妝的立體度並創造自然光澤肌。
LANEIGE「水透光無瑕粉底液」為水感凝凍質地，含水量高達74%，搭配光譜遮瑕的原理，從上妝第一層的光感調色到多層的高度遮瑕，遮瑕力隨塗搽次數持續上升，妝感依舊保持清爽。
標榜日系自然妝感的RMK今年邁入20週年，底妝系列成分升級，包裝煥然一新，經典隔離霜和液狀粉霜採用更具機能性的按壓式型態，維持水性配方，能融合於任何膚質，薄透亦能自然遮瑕，將素肌之美發揮極致。
圖片提供／IOPE、BURBERRY、BECCA、MAKE UP FOR EVER、Giorgio Armani、YSL、LANEIGE、M.A.C、Laura Mercier、法倈麗、東方美、雅詩蘭黛、資生堂、蘭蔻、迪奧、黛珂、吉麗絲朵、植村秀、紀梵希、碧麗妃、肌膚之鑰
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資生堂時尚色繪長效輕裸粉蜜，運用「光感同步感應科技」，校正膚質膚色，提升肌膚保濕功效，打造光感裸透妝容。30ml／1,400元。
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IPSA休閒輕粉露，一瓶可取代隔離霜、飾底控色乳、防曬乳、粉底，添加當歸、覆盆子與保濕因子，給予肌膚必需的水潤健康，呈現輕裸妝感。20ml／1,350元。
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LANEIGE水透光無瑕粉底液，水感凝凍質地，含水量高達74%，搭配光譜遮瑕的原理，可層疊多層達到高度遮瑕。35ml ／1,400元。
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RMK隔離霜，全1色，特有的透明感，含70%水性成分的乳液狀化妝水配方，自然修飾毛孔凹凸處並能均勻遮瑕，添加絹絲菁華成分與乳油木果。30ml／1,400元。
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RMK液狀粉霜，含60%水性成分配方，具潤澤感、好延展，薄透卻能自然修飾遮瑕，添加保濕效果的絹絲菁華與乳油木果。30ml／1,600元。
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M.A.C天生美肌美底液，透過光學折射原理更能柔焦隱形細紋與毛孔，增加底妝的立體度。35ml／1,500元。
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肌膚之鑰裸肌光采輕妝條，加入全新P／W／O水膠囊配方，將蠟、色料、油脂等包覆的水膠囊，在粉體接觸膚溫瞬間融化展開，與肌膚自然貼合。2,700元。
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標題：《2017春夏底妝─輕裸光》偽素顏當道
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