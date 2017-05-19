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《2017春夏底妝─立體光》慕斯、果凍粉餅

2017-05-19

記者邱巧貞／專題報導

YSL新推出的「恆久完美彈力慕斯粉餅」是一款強調長效持妝的超時粉餅，彈力慕斯質地，在接觸肌膚後就能轉化成超細緻粉質，只要輕拍，就能打造零毛孔柔霧無瑕妝感。當中蘊含的超彈力的3D凝露，能在肌膚表面形成隱形般的3D立體彈力網，幫助慕斯粉體完美緊貼肌膚，不卡粉、不浮粉，添加瓊崖海棠植萃及多款植物精油，能為肌膚帶來保濕，YSL全球彩妝創意總監Tom Pecheux建議，此款粉餅可直接作為粉餅上妝，也可作為最後定妝使用。

有別於韓式氣墊粉底所使用的海綿蕊心，香奈兒新推出「時尚裸光果凍粉餅」以獨創粉底篩網，搭配全新研發的全新水凝凍質地（Aqua-Gel）粉底，此配方蘊含高達56%水凝精華，含玻尿酸衍生物、長壽花萃取保養成分，上妝時有著清涼觸感，能在肌膚表面創造一層隱形保濕防護膜。香奈兒實驗室特別針對素顏美肌所散發出的健康光采進行研究，研發出「自然光濾淨分子」，此類型二氧化鈦能吸收光線，反射出光線中組成元素的白色光，並使得紅色光穿透肌膚再折射在表面上，讓肌膚散發紅潤微霧光暈。

香奈兒「時尚裸光果凍粉餅」專屬的粉底篩網，讓每次按壓皆能取得適當的分量，以粉撲輕輕沾取，果凍狀粉底將會均勻附著，用輕拍或以輕推方式上妝皆可，亦能搭配使用香奈兒新推出的伸縮粉底刷上妝。

圖片提供／IOPE、BURBERRY、BECCA、MAKE UP FOR EVER、Giorgio Armani、YSL、LANEIGE、M.A.C、Laura Mercier、法倈麗、東方美、雅詩蘭黛、資生堂、蘭蔻、迪奧、黛珂、吉麗絲朵、植村秀、紀梵希、碧麗妃、肌膚之鑰

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  • 香奈兒時尚裸光果凍粉餅，以獨創粉底篩網，搭配全新研發的全新水凝凍質地（Aqua-Gel）粉底，此配方蘊含高達56%水凝精華。2,100元。

    香奈兒時尚裸光果凍粉餅，以獨創粉底篩網，搭配全新研發的全新水凝凍質地（Aqua-Gel）粉底，此配方蘊含高達56%水凝精華。2,100元。

  • YSL恆久完美彈力慕斯粉餅，搭配雙面海綿，彈性海綿面可以輕鬆抓取慕斯粉體，輕拍打造柔霧般妝容，拋光海綿面能將慕斯粉體均勻完整上妝，可針對局部拋光，呈現精緻妝感。2,300元。

    YSL恆久完美彈力慕斯粉餅，搭配雙面海綿，彈性海綿面可以輕鬆抓取慕斯粉體，輕拍打造柔霧般妝容，拋光海綿面能將慕斯粉體均勻完整上妝，可針對局部拋光，呈現精緻妝感。2,300元。

  • 香奈兒伸縮粉底刷，2,150元。

    香奈兒伸縮粉底刷，2,150元。

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標題：《2017春夏底妝─立體光》慕斯、果凍粉餅


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