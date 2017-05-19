《2017春夏底妝─立體光》策略性打光

2017-05-19

記者邱巧貞／專題報導

隨著腳步愈來愈接近夏日，益發考驗著底妝的耐受度，瀏覽2017春夏底妝新品的訴求，大致上可以歸納出幾個重點：一、微霧光感；二、飾底乳校正補色；三、工具搭配運用；四、粉餅回歸。氣墊粉餅依舊風行但已非全部，像是YSL的慕斯粉餅、香奈兒的果凍粉餅……，以不同的形式呈現卻同樣兼具使用方便、容易上妝等特點，加上更持妝而受到注目。

「光澤可帶出生動的輪廓結構，同時可強化每個人輪廓獨特的個性。」秀場彩妝師們一直很重視如何在肌膚上模擬光線折射的技巧，呈現如同從肌膚內層透散出來的光澤般。用亮粉創造的光澤會看起來太刻意，彩妝師透過擁抱膏狀、油類及乳液等材質的產品來達到效果，秀場彩妝師Gordon Espinet表示，「少即是多」，雖然是陳腔濫調卻最真實，粉底的角色亦已重新定義，現在是刻意利用光澤感及上妝位置的設計去強化輪廓。

「全部使用粉底均勻塗抹於整個臉上，已是老式方法。」因此，本季創造光澤感是有策略性的，光澤可以設計在眼周、雙頰、雙唇和太陽穴，透過嘗試打造不同的亮度跟反射度，讓肌膚創造出從自然的油亮感到緞面的光澤感。

LANEIGE蘭芝研究發現，清澈大海看起來湛藍有光澤，乃是因海面上波浪間折射出藍色光，若在肌膚上加入藍色光，膚質在視覺上也可看來充滿水分光澤，LANEIGE以此概念，測試出肌膚在偏「藍光」下，更顯得透亮，且達到補色效果。LANEIGE全新推出的「水透光提亮隔離乳」透過獨家的藍光反射科技，創造透明、提亮的膚色矯正效果，並針對不同肌膚狀況校正，推出粉紅、柔紫、嫩綠共三個色號。

圖片提供／IOPE、BURBERRY、BECCA、MAKE UP FOR EVER、Giorgio Armani、YSL、LANEIGE、M.A.C、Laura Mercier、法倈麗、東方美、雅詩蘭黛、資生堂、蘭蔻、迪奧、黛珂、吉麗絲朵、植村秀、紀梵希、碧麗妃、肌膚之鑰