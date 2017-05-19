2017-05-19

記者林欣若／紐約、台北報導

寶格麗 X Save The Children

貧窮加上失學是一種惡性循環，為了終止這樣的惡性循環，寶格麗（Bulgari）從2009年開始與拯救兒童基金會（ Save The Children）合作，以經典的B.zero1為設計原型，推出一系列「Save The Children」系列公益珠寶，將銷售收益部分捐給拯救兒童基金會，用於改善兒童生活環境。

奧斯卡影帝亞卓安‧布洛迪（Adrien Brody）在一次與寶格麗一同探訪尼泊爾貧童的行程中表示：「我看到孩子們又可以玩著最喜愛的遊戲、與好朋友見面，而且還可以天天上學，教育能開啟更美好的未來，而寶格麗奉獻心力實現這一點，讓我非常感動。」目前為止，寶格麗已為拯救兒童基金會募得3700 萬歐元（約12億新台幣），這些重要的捐款已幫助了五大洲29個國家的100萬名兒童，讓這些因天災或戰爭而失學的兒童，得以有機會受教育。

圖片提供／Bulgari