《碧璽‧明日之星》1

2017-05-19

記者王瀅娟／紐約、台北報導

Tiffany首席寶石專家暨高級珠寶副總裁梅爾文．可特里（Melvyn Kirtley）預測，各種顏色的石榴石將是未來最被追捧的新興彩色寶石，碧璽的火紅程度也將持續。

這種散發出獨特色彩、絕無僅有的寶石成了Blue Book系列的重要元素，在戒指上尤為明顯，碩大的彩色寶石更強調了「野」的特質。可特里不斷提到一顆粉紅石榴石與藍色碧璽，熱切地說：「它們的顏色絕無僅有！」那種伯樂遇到千里馬的興奮瞬間點亮他漂亮的淡藍色眼珠，迸發出的快樂光芒，彷彿少女漫畫主角眼睛總閃爍的點點星光。

碧璽究竟有多火呢？

Cartier來展的Magicien頂級珠寶系列的重點主推作品中，就有3套以紅碧璽為主石的作品，並以不同的設計呈現。項鍊「Rubellus」以21.16克拉橢圓型紅碧璽為主石，搭配19顆粉紅至橘色剛玉與數以百計的紅碧璽珠，描繪壯闊的夕陽美景；「Leviosa」以大克拉數的紅碧璽搭配著名的美洲豹設計，呈現狂野霸氣；「Carmina」項鍊則以59.08克拉的球狀雕刻紅碧璽為主石，搭配鑲嵌幾何形狀的鑽石與縞瑪瑙，讓印度風格更為適合當代穿著配搭。

多樣化的表現形式也說明碧璽何以火紅的原因，顏色夠漂亮的碧璽，足以媲美傳統定義的貴重彩色寶石，如優質的紅碧璽在色彩的表現上媲美紅寶石，加上寶石結晶大，要找到大克拉數的優質紅碧璽，比紅寶石來說相對容易，在頂級珠寶上更容易表現出華麗大器，因此品牌也愛用，未來的前景大為看好。高品質的綠碧璽因為顏色接近祖母綠，近來也常出現在頂級珠寶作品上。

圖片提供／Cartier、Bvlgari、Tiffany