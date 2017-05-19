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《碧璽‧明日之星》1

2017-05-19

記者王瀅娟／紐約、台北報導

Tiffany首席寶石專家暨高級珠寶副總裁梅爾文．可特里（Melvyn Kirtley）預測，各種顏色的石榴石將是未來最被追捧的新興彩色寶石，碧璽的火紅程度也將持續。

這種散發出獨特色彩、絕無僅有的寶石成了Blue Book系列的重要元素，在戒指上尤為明顯，碩大的彩色寶石更強調了「野」的特質。可特里不斷提到一顆粉紅石榴石與藍色碧璽，熱切地說：「它們的顏色絕無僅有！」那種伯樂遇到千里馬的興奮瞬間點亮他漂亮的淡藍色眼珠，迸發出的快樂光芒，彷彿少女漫畫主角眼睛總閃爍的點點星光。

碧璽究竟有多火呢？

Cartier來展的Magicien頂級珠寶系列的重點主推作品中，就有3套以紅碧璽為主石的作品，並以不同的設計呈現。項鍊「Rubellus」以21.16克拉橢圓型紅碧璽為主石，搭配19顆粉紅至橘色剛玉與數以百計的紅碧璽珠，描繪壯闊的夕陽美景；「Leviosa」以大克拉數的紅碧璽搭配著名的美洲豹設計，呈現狂野霸氣；「Carmina」項鍊則以59.08克拉的球狀雕刻紅碧璽為主石，搭配鑲嵌幾何形狀的鑽石與縞瑪瑙，讓印度風格更為適合當代穿著配搭。

多樣化的表現形式也說明碧璽何以火紅的原因，顏色夠漂亮的碧璽，足以媲美傳統定義的貴重彩色寶石，如優質的紅碧璽在色彩的表現上媲美紅寶石，加上寶石結晶大，要找到大克拉數的優質紅碧璽，比紅寶石來說相對容易，在頂級珠寶上更容易表現出華麗大器，因此品牌也愛用，未來的前景大為看好。高品質的綠碧璽因為顏色接近祖母綠，近來也常出現在頂級珠寶作品上。

圖片提供／Cartier、Bvlgari、Tiffany

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  • Cartier Carmina項鍊，主石為一顆59.08克拉凸圓雕刻紅碧璽，約19,800,000元。

    Cartier Carmina項鍊，主石為一顆59.08克拉凸圓雕刻紅碧璽，約19,800,000元。

  • 蕾哈娜佩戴「Rihanna Loves Chopard」聯名系列18K白金鑲嵌總重34.89克拉碧璽、27.78克拉黑鑽、1.8克拉粉紅碧璽、7.15克拉粉鑽以及1.33克拉黑鑽之花朵造型耳環，玫瑰金鑲嵌15.1克拉粉紅碧璽、0.5克拉紫水晶以及0.41克拉欖尖形切割摩根石戒指；以及另一只18K白金鑲嵌21.13克拉梨形切割粉紅碧璽、2.29克拉梨形切割紫水晶以及1.18克拉鑽石戒指出席紐約大都會博物館慈善晚宴。

    蕾哈娜佩戴「Rihanna Loves Chopard」聯名系列18K白金鑲嵌總重34.89克拉碧璽、27.78克拉黑鑽、1.8克拉粉紅碧璽、7.15克拉粉鑽以及1.33克拉黑鑽之花朵造型耳環，玫瑰金鑲嵌15.1克拉粉紅碧璽、0.5克拉紫水晶以及0.41克拉欖尖形切割摩根石戒指；以及另一只18K白金鑲嵌21.13克拉梨形切割粉紅碧璽、2.29克拉梨形切割紫水晶以及1.18克拉鑽石戒指出席紐約大都會博物館慈善晚宴。

  • 蕾哈娜佩戴「Rihanna Loves Chopard」聯名系列18K白金鑲嵌總重34.89克拉碧璽、27.78克拉黑鑽、1.8克拉粉紅碧璽、7.15克拉粉鑽以及1.33克拉黑鑽之花朵造型耳環，玫瑰金鑲嵌15.1克拉粉紅碧璽、0.5克拉紫水晶以及0.41克拉欖尖形切割摩根石戒指；以及另一只18K白金鑲嵌21.13克拉梨形切割粉紅碧璽、2.29克拉梨形切割紫水晶以及1.18克拉鑽石戒指出席紐約大都會博物館慈善晚宴。

    蕾哈娜佩戴「Rihanna Loves Chopard」聯名系列18K白金鑲嵌總重34.89克拉碧璽、27.78克拉黑鑽、1.8克拉粉紅碧璽、7.15克拉粉鑽以及1.33克拉黑鑽之花朵造型耳環，玫瑰金鑲嵌15.1克拉粉紅碧璽、0.5克拉紫水晶以及0.41克拉欖尖形切割摩根石戒指；以及另一只18K白金鑲嵌21.13克拉梨形切割粉紅碧璽、2.29克拉梨形切割紫水晶以及1.18克拉鑽石戒指出席紐約大都會博物館慈善晚宴。

  • Cartier Leviosa耳環，鑲嵌2顆共重13.32克拉水滴型紅碧璽，約6,500,000元。

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  • Cartier Rubellus項鍊，主石為21.16克拉橢圓型紅碧璽，約40,300,000元。

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  • Bvlgari Serpenti Eyes on Me系列玫瑰金鑲嵌紅碧璽與密鑲鑽石戒指，202,400元。

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  • 舒淇拍攝Bvlgari「Larger than Life」形象廣告時佩戴Serpenti Eyes on Me玫瑰金鑲紅碧璽項鍊。

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  • Bvlgari Serpenti系列今年新推出玫瑰金鑲嵌粉紅碧耳環，約1,654,000元。

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  • Bvlgari Serpenti系列今年新推出玫瑰金鑲嵌粉紅碧璽項鍊，價格店洽。

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  • Tiffany 2017 Blue Book 系列 18K金鑲嵌20.23克拉枕形蛋面切割紅碧璽戒指，約2,500,000元。

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  • Tiffany 2017 Blue Book 系列項鍊，鑲嵌總重49.44克拉橢圓切割彩色碧璽，自然的漸進色變化寶石展現Tiffany寶石專家的實力。

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  • Bvlgari Serpenti系列今年新推出玫瑰金鑲嵌粉紅碧璽手環，約3,827,000元。

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  • Tiffany首席寶石專家暨高級珠寶副總裁梅爾文．可特里。

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  • Tiffany 2017 Blue Book 系列鉑金鑲嵌22.72克拉橢圓蛋面切割藍色碧璽戒指，約2,500,000元。

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