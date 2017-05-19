2017-05-19

記者王瀅娟／紐約、台北報導

鳥

色彩繽紛鮮豔的鳥兒是Tiffany 2017 Blue Book系列最重要的動物角色，寫實的描繪鳥兒棲息枝頭的姿態。長度10公分上下的碩大胸針，睥睨的神情桀敖不馴，充分展現出「The Art of The Wild」系列的原始野性。所有尾羽都可微微擺動，隨配戴者的動作搖曳，更顯栩栩如生。

大象

在今年Blue Book發表媒體活動中，與大自然最有關聯性的永續發展議題不斷被提及。Tiffany除了不用珊瑚與象牙製作珠寶，同時永續發展部門也致力於海洋保護與解除大象危機。除了贊助大象危機基金會，預計今年9月將推大象系列，包括手環、耳環、項鍊等，喚起大眾關心大象生存議題，同時此系列所有營收都將捐助基金會，讓顧客一起參與救助大象。

圖片提供／Tiffany