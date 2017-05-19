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《奇幻大自然》5

2017-05-19

記者王瀅娟／紐約、台北報導

色彩繽紛鮮豔的鳥兒是Tiffany 2017 Blue Book系列最重要的動物角色，寫實的描繪鳥兒棲息枝頭的姿態。長度10公分上下的碩大胸針，睥睨的神情桀敖不馴，充分展現出「The Art of The Wild」系列的原始野性。所有尾羽都可微微擺動，隨配戴者的動作搖曳，更顯栩栩如生。

大象

在今年Blue Book發表媒體活動中，與大自然最有關聯性的永續發展議題不斷被提及。Tiffany除了不用珊瑚與象牙製作珠寶，同時永續發展部門也致力於海洋保護與解除大象危機。除了贊助大象危機基金會，預計今年9月將推大象系列，包括手環、耳環、項鍊等，喚起大眾關心大象生存議題，同時此系列所有營收都將捐助基金會，讓顧客一起參與救助大象。

圖片提供／Tiffany

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  • 〈鳥與大象〉Tiffany去年捐助Masterpieces頂級珠寶系列，Schlumberger大象胸針義賣所得贊助大象危機基金會，今年將更進一步推出大象慈善系列。

    〈鳥與大象〉Tiffany去年捐助Masterpieces頂級珠寶系列，Schlumberger大象胸針義賣所得贊助大象危機基金會，今年將更進一步推出大象慈善系列。

  • 〈鳥與大象〉Tiffany 2017 Blue Book系列18K金鑲嵌總重超過11克拉枕形切割錳鋁榴石雀鳥耳環，搭配鑲嵌黃鑽及白鑽，價格店洽。

    〈鳥與大象〉Tiffany 2017 Blue Book系列18K金鑲嵌總重超過11克拉枕形切割錳鋁榴石雀鳥耳環，搭配鑲嵌黃鑽及白鑽，價格店洽。

  • 〈鳥與大象〉Tiffany 2017 Blue Book系列18k金鑲嵌錳鋁榴石、紅色及粉色尖晶石、黃色剛玉、梨形切割白鑽與石榴石雀鳥胸針，約12,000,000元。

    〈鳥與大象〉Tiffany 2017 Blue Book系列18k金鑲嵌錳鋁榴石、紅色及粉色尖晶石、黃色剛玉、梨形切割白鑽與石榴石雀鳥胸針，約12,000,000元。

  • 〈鳥與大象〉Tiffany 2017 Blue Book系列18K金鑲嵌蒙大拿藍寶石、藍寶石、黃鑽與梨形切割白鑽雀鳥胸針，11,000,000元。

    〈鳥與大象〉Tiffany 2017 Blue Book系列18K金鑲嵌蒙大拿藍寶石、藍寶石、黃鑽與梨形切割白鑽雀鳥胸針，11,000,000元。

  • 〈鳥與大象〉Tiffany 2017 Blue Book系列18k金雀鳥胸針，鑲嵌黃鑽、白鑽、藍寶石與祖母綠，約13,000,000元。

    〈鳥與大象〉Tiffany 2017 Blue Book系列18k金雀鳥胸針，鑲嵌黃鑽、白鑽、藍寶石與祖母綠，約13,000,000元。

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標題：《奇幻大自然》5


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