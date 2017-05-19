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《奇幻大自然》4

2017-05-19

記者王瀅娟／紐約、台北報導

神秘小動物

寫實是Boucheron刻劃大自然珠寶最主要的方式，並且以動物珠寶較具特色，因為Boucheron選擇的對象比較特別，多為一般人比較不熟悉，甚至會有恐懼的動物，如蛇、青蛙、貓頭鷹、變色龍等；同時，鑲嵌其上的寶石色澤多半偏深且濃郁，更增加了神秘而難以親近的感覺，個性十足。不過新任創意總監Claire Choisne上任後，在動物的選擇上變得比較大眾化，今年新推出的Fuzzy豹貓與Nara小鹿，甚至設計上都走可愛路線，透露Claire的少女心，也讓Boucheron的動物們變得更可親。

圖片提供／Boucheron

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  • 〈神秘小動物〉Boucheron Bagha老虎戒指，鑲嵌1顆1.5克拉粉紅剛玉，約1,500,000元。

    〈神秘小動物〉Boucheron Bagha老虎戒指，鑲嵌1顆1.5克拉粉紅剛玉，約1,500,000元。

  • 〈神秘小動物〉Boucheron Nara奈良鹿戒指，玫瑰金鑲香檳色與棕色彩鑽，約1,620,000元。

    〈神秘小動物〉Boucheron Nara奈良鹿戒指，玫瑰金鑲香檳色與棕色彩鑽，約1,620,000元。

  • 〈神秘小動物〉Boucheron Fuzzy豹貓戒指，玫瑰金鑲嵌1顆9克拉綠碧璽，約2,140,000元。

    〈神秘小動物〉Boucheron Fuzzy豹貓戒指，玫瑰金鑲嵌1顆9克拉綠碧璽，約2,140,000元。

  • 〈神秘小動物〉Masy變色龍戒指是Boucheron動物珠寶經典，今年度新推出鑲嵌帕拉依巴碧璽與彩色剛玉版本，看來開朗很多，約1,590,000元。

    〈神秘小動物〉Masy變色龍戒指是Boucheron動物珠寶經典，今年度新推出鑲嵌帕拉依巴碧璽與彩色剛玉版本，看來開朗很多，約1,590,000元。

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