2017-05-19

記者王瀅娟／紐約、台北報導

神秘小動物

寫實是Boucheron刻劃大自然珠寶最主要的方式，並且以動物珠寶較具特色，因為Boucheron選擇的對象比較特別，多為一般人比較不熟悉，甚至會有恐懼的動物，如蛇、青蛙、貓頭鷹、變色龍等；同時，鑲嵌其上的寶石色澤多半偏深且濃郁，更增加了神秘而難以親近的感覺，個性十足。不過新任創意總監Claire Choisne上任後，在動物的選擇上變得比較大眾化，今年新推出的Fuzzy豹貓與Nara小鹿，甚至設計上都走可愛路線，透露Claire的少女心，也讓Boucheron的動物們變得更可親。

圖片提供／Boucheron