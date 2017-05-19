2017-05-19

記者王瀅娟／紐約、台北報導

諾亞方舟

以芭蕾舞者與精靈仙子胸針聞名的Van Cleef & Arpels作品仙氣十足，描繪植物的珠寶如Frivole、Lotus等也是如此，不過動物珠寶的路數則帶有童話故事的味道。1954年發表的La Boutique系列，可愛中帶有嬌憨氣息的小貓、小狗、獅子、兔子等，在1950～1960年代風靡珠寶顧客，葛麗絲凱莉王妃也是顧客。

近代最大型的動物系列珠寶當推Arche de Noe系列，描繪諾亞方舟上的動物乘客。全球總裁兼設計總監Nicolas Bos表示，這個系列有用比較寫實的、比較抽象的與比較卡通的方式描繪動物，所以如何讓工匠們發揮創意的同時保持系列的一致性是一大考驗。除了聖經上有提到的動物，也特別加入一些傳說中的動物，如獨角獸、飛馬、鳳凰等，但都以單隻的形式出現。「我們猜測因為當初只有單隻上船，所以它們變成了傳說中的生物。」是不是帶點任性又充滿浪漫的想像呢？

圖片提供／Van Cleef & Arpels