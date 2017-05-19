米蘭時尚教主 閃亮白布鞋
2017-05-19
〔記者林欣若／台北報導〕義大利國民帆布鞋SUPERGA以百搭出名，經典又耐看，超過百年歷史的SUPERGA也勇於創新，不斷透過跨界合作創造新話題；與米蘭時尚教主Eleonora Carisi合作的Leather Print系列限量鞋款，就以金色和銀色皮革，為平凡白布鞋增添亮點。
Eleonora Carisi不僅是知名時尚部落客，還身兼攝影師、造型師，除此之外，在各大精品大秀以及國際影展紅毯上也能看到她的身影，她認為現代女性很需要一雙兼具舒服、經典且時尚的鞋子，SUPERGA剛好符合這些需求，因此她相當開心能為SUPERGA設計鞋子。
Eleonora Carisi以SUPERGA最暢銷的Classic 2750系列鞋款為原型，金屬蛇紋皮面鞋款緊扣今年春夏時尚趨勢，並融入奢華運動風，以亮銀和燦金皮革點綴，和白色鞋身相呼應，更添奢華閃耀，Eleonora Carisi對自己的設計非常滿意，她表示：「SUPERGA的鞋子從鞋體設計、顏色、布料的選擇到所有細節，滿足了我對鞋子的各種欲望，這是一雙我絕不會錯過的鞋子。」
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