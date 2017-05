2017-05-19

金屬飛行員鏡框配糖果色鏡片 獨特大膽

〔記者方惠宗/台北報導〕型女大集合!由名媛孫怡主理的台北生活藝術空間Sunset獨家展覽由墨鏡品牌Revé by René與雕塑家Brian Rochefort合作的藝術裝置,並搶先販售Revé by René全新「Jelly Bean」系列,以圓弧型的金屬感飛行員鏡框配上糖果般甜蜜多色的鏡片,增添恣意浪漫的氣息,不僅堂姊孫芸芸現身力挺,好友蕭亞軒、盧南君、陳星伊、李晶晶等人更齊聚派對,蕭亞軒更力讚這個全新的系列,戴上粉色的Jelly Bean鏡款,展現魅力。蕭亞軒說:「每個顏色都好美,真想將4款不同顏色的Jelly Bean同時戴上!」

Revé by René問世以來以大膽獨特的造型、多款多色的設計,以及可拆式的配件作為風格標誌,進駐巴黎Colette、首爾Boon The Shop與洛杉磯Just One Eye等選品名店,尤其是俏皮性感的貓耳系列Make Me Meow,或是搭配四邊可拆式三角配件的Until Next Time等,都讓碧昂絲、范冰冰、G-dragon等國際名人爭相佩戴。Sunset本季引領亞洲市場,搶先販售Revé by René「Jelly Bean」系列最新商品。並以裝置藝術展為形式對外開放展覽至6月18日,帶來時尚與藝術的大融合。