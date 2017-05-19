韓國京畿道物產展 泡麵辣登場
2017-05-19
〔記者凃盈如／台北報導〕母親節檔期已過，百貨祭出美食展，集客搶端午商機。板橋大遠百每年舉辦2次韓國展，一次在9月，聚焦中秋禮品，而即日起至5月30日首次於全台舉辦「 韓國京畿道物產展 」，主打道地的韓國物產及熟食。
京畿道環繞首爾，「道」之於台灣而言，就如同「縣」，若是把首爾比作台北，那麼京畿道就如同新北市，但其面積是首爾的10倍。看好京畿道為南韓物產最大出口地，且生產南韓40%的食品，本次遠百舉辦的「韓國京畿道物產展」，共引進100個攤位，包含最夯的泡麵、農特產，除了在原本7樓展場，今年更擴大至B1，面積增加2成、新品高達5成，遠百表示，本次韓國物產展平均客單價約落在350元，業績可望達到800萬元。
本次物產展亮點為由少女時代、EXO等知名韓星推薦的南韓知名泡麵Pulmuone，該款泡麵在南韓上市隨即熱賣2,100萬包，板橋遠百本次引進10種全新口味，另有李敏鎬、李光洙、金宇彬代言的賓格瑞香蕉牛奶，南韓平均每50秒賣出458瓶，此次加碼部落客最愛的新品「咖啡牛奶」，另有南韓現正流行的小包裝堅果，包括包裝可愛討喜、首次登場的「憤怒鳥堅果」、口感特別的「MURGERBON養樂多堅果」。
圖片提供：板橋大遠百
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