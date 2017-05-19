Cindy Chao台北首間鑑賞室 炫目誘客
2017-05-19
〔記者王瀅娟／台北報導〕台灣藝術珠寶品牌Cindy Chao台北首間鑑賞室於松菸文創園區落成，特別將去年參加巴黎古董雙年展的作品帶回台灣展出，同時搶先曝光4件2017年度大師系列作品，包括星芒藍寶玫瑰胸針、綠鑽樹枝戒指、祖母綠樹枝耳環與藍寶鑽石樹枝耳環，12件作品總值高達22億，突顯Cindy Chao經巴黎古董雙年展鍍金後的身價。
Cindy Chao成立品牌12年，多在國際間打拚，品牌首間鑑賞室亦設立於香港，不過出身台灣的執行長兼藝術創作總監趙心綺一直在尋覓適合的地點，6年後終於落腳松菸文創園區，笑著說：「比較有安定感了！」趙心綺認為松菸的文創氣息與品牌調性相符，也希望藉此能與年輕人有更多的傳承，「我以一個台灣人的身分，從要去說服歐洲的工匠幫我做珠寶，到可以領導他們創作，甚至有些工匠來看過雙年展後，跟我說身為Cindy Chao的一員，他很驕傲。我希望能分享、培育，讓年輕人知道，這是可以做到的。」
Cindy Chao台北鑑賞室洋溢低調、高雅、舒適的氛圍，主要是讓顧客可以靜下心來欣賞珠寶。最特別的是如鑽石光芒的菱格紋銅牆，是由工匠一片片敲製，再拼接而成，呼應Cindy Chao手工製作珠寶的精神。
Cindy Chao在巴黎古董雙年展展出之後，訂單激增，但她反而減產，「我認為現在是我精力最巔峰的時候，應該要專注在精益求精，而不是利。」可以想見，未來要收藏Cindy Chao作品，難度將更高。
圖片提供：Cindy Chao
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