粽星雲集
記者凃盈如／台北報導
端午到！粽子的種類五花八門，隨著小家庭及單身戶增加， 許多飯店在端午節推出了「一口粽」，讓人可以輕鬆感受到過節的氣氛，除了享受多元精緻的口味，也有強調頂級食材的澎湃粽；快從家庭成員的喜好、年齡與人數來判斷，該怎麼買粽、同歡過節！
迷你粽
台北晶華酒店推出「晶華珍饈迷你粽禮盒」，集結了蟹香鮑魚、麻婆干貝以及鴨肝牛肉3款口味各3粒，將原本約160公克大小的粽子精簡至60公克；故宮晶華熱銷多年的「三元及第粽禮盒」也是走每粒50公克的迷你路線，內含綠豆粽、花生粽及傳統粽3種口味共12粒。至於亞都麗緻，今年首度研發一口粽，結合創意「酒釀湯圓粽」口味，將天香樓招牌甜品「酒釀甜湯圓」入粽，圓糯米包入完整的芝麻流沙湯圓，再加入酒釀、橘瓣及桂花蒸煮，香氣四溢，美味創新。
養生粽
為了照顧健康，也呵護銀髮族，甚或注重養生的消費群，飯店、百貨也紛紛推出「養生粽」，今年更可見多款粽子以藜麥為亮點。香格里拉台北遠東國際大飯店推出「有機養生粽」、「和牛紅藜麥粽」，前者囊括蓮子、芋頭、杏鮑菇、有機紫糯米等健康食材，打造高纖、低熱量的有機養生粽；後者以長糯米、澳洲和牛肩胛肉、紅藜麥為美味亮點。SOGO復興館推出「黑橋牌 寶石紅藜粽禮盒」， 嚴選營養有機的紅藜麥，內餡扎實飽滿，特別選用府城傳統水煮法，以植物油炒焙，減負擔更健康。
地方粽
遠東百貨公關副理鄭嘉蕙表示，以今年粽子預購的趨勢看來，高C／P值的地方粽，仍然是消費者熱愛，另外，飯店推出「一盒裡有多種口味」的禮盒，也是今年較夯的選項。以遠百預購情形而言，目前夯賣的是「晶華酒店 粽香禮盒」、「佳宜肉粽 特級經典大肉粽」、「品香肉粽 南部粽及八寶粽」、「竹南懷舊 鮮嫩竹筍粽」等傳統平價好滋味；若以高C／P值肉粽而言，10入600元的「老東家 得獎栗香健心粽」、5入389元的「石碇一粒粽 南部家鄉粽」也十分熱賣。
今年新光三越再度與台北喜來登大飯店聯手，推出選用台灣本土農家精心培育出的四大好豬製成的獨家肉粽「端陽四品粽禮」，包括：台灣夢幻豬之稱的「雲林松香豬」搭配台式麻油製作成「台式麻油粽」；來自台中、以澎湖特有藻類飼養等富含Omega 3的「健康海藻豬」佐法式松露製作成「法式黑松露粽」；添加大麥飼料使豬油花分布均勻「屏東大麥豬」融合日式味噌製作成「日式味噌粽」；含80%酒糟混合20%有機飼料飼育的「花蓮酒糟豬」配上泰式咖哩製作成「泰式咖哩粽」。
澎湃粽
用料豐富且食材頂級的「澎湃粽」，也是饕客最關注的焦點。香格里拉台北遠東國際大飯店「廣式裹蒸粽」，食材除了有香宮鎮店之寶──掛爐烤鴨外，還加入了北海道干貝、以鹽醃漬24小時的五花肉、日本北菇、精心挑去雜質之蝦米、屏東紅仁鴨蛋等。主廚特別選用台灣在地甜栗，以其鬆軟綿密的口感，賦予裹蒸粽更具特色的經典風味。此外，主廚也特別在糯米上下功夫，將綠豆仁混入長糯米增添Q彈口感。
至於台北國賓大飯店，去年推出和牛口味的頂級粽，今年再增1款花膠粽，共有2款頂級粽的選擇。國賓表示，採買粽子的客群主要有四，以公司行號為大宗，他們注重風味，且會選擇大器包裝的禮盒，其次為中產階級孝親族，喜歡以頂級粽孝敬長輩；再者也有喜歡購買頂級粽嚐鮮的消費者，以及年節習慣選擇國賓年節禮盒的忠實顧客。
甜心粽
年輕客群熱愛的統一星巴克「星冰粽」，今年又再推新花樣，從口味到禮盒包裝設計全部更新。全台星巴克門市即日起推出四大全新風味「星冰粽」，以多重咬感、具顆粒感的「餡中餡」為特色，包含單顆販售的茶點新選擇「紫薯地瓜」、「摩卡堅果」星冰粽，以及特別為禮盒開發限定風味「抹茶紅豆」、「芋泥奶黃」星冰粽，應景的外包裝設計，將有6入與12入禮盒。特別的是，延續去年深受喜愛的保冷提袋設計概念，今年特別推出富時尚味的風格提袋，以粉嫩的主色系搭配可愛的手繪風，創造出專屬的送禮時尚，且更適合於夏日野餐露營。
圖片提供／SOGO、台北國賓大飯店、亞都麗緻、香格里拉台北遠東國際大飯店、高雄國賓大飯店、 晶華酒店、統一星巴克、微風、遠百、新光三越
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晶華酒店珍饈迷你粽，嚴選新鮮鮑魚、干貝、鴨肝入饌，搭配長圓糯米，吃進去的每一口都是菁華。
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台北亞都麗緻大飯店天香樓行政主廚楊光宗今年特別設計「一口粽」。3種口味，5入980元。
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香格里拉台北遠東國際大飯店和牛紅藜麥粽，單顆488元。
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SOGO復興館－黑橋牌 寶石紅藜粽禮盒（8入），原價700元，特價650元。
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高雄國賓飯店推出五款端陽粽子，每個單價從95元～135元不等，十入裝禮盒950元起，5月23日前預訂享9折優惠。
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SOGO忠孝館、天母店──寶來發台式北粽禮盒，6入420元。
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新光三越與台北喜來登大飯店合作，獨家限量推出「端陽四品粽禮」，1,350元。
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台北國賓大飯店頂級海陸粽XO醬禮盒，含舒肥和牛粽1入、金牌花膠粽1入、國賓嚴選干貝XO醬2瓶，每盒3,800元。
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晶華酒店晶華冠軍鮑粽，主廚將糯米與滷肉汁及調味料拌炒均勻，包入整顆豐腴新鮮鮑魚、柔嫩的松阪豬肉、蝦乾、香菇、栗子、蓮子及綿密的鹹蛋黃等頂級食材。命名為「鮑粽」、又有「包中」祝福，單顆480元。
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香格里拉台北遠東國際大飯店「廣式裹蒸粽」，單顆638元。
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統一星巴克「星冰粽」禮盒自即日起預購開跑至5月24日止，預購期間可享9折優惠。5月25日至6月2日開放門市實體銷售，夏日都會星冰粽禮盒，6入580元。
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晶華酒店，冠軍八寶芋泥粽，每粒200元。
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