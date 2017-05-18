上半年(Android機王)大戰 全員到齊 Sony XZ Premium台灣全球首發 明午預購 開價2.49萬元

2017-05-18

記者吳佩樺／台北報導、攝影

非蘋陣營激戰，繼三星S8系列、LG G6、HTC U11，Sony XZ Premium也來了，台灣名列全球首發國家，單機售價24,900元，明天（19日）中午開放預購，其中黑、銀色下週首先到貨，粉色稍晚上市；電信業者則將於6月初開賣。上半年Android機王大戰，堪稱全員到齊。

Sony XZ Premium預購禮 價值破5千

Sony XZ Premium早在今年2月便在全球行動通訊大會亮相，主打全球首款4K HDR螢幕和960fps超級慢動作錄影，且和HTC U11同樣採用高通S835處理器，硬體規格堪稱達到頂端。預購禮價值超過5千元，包含USB 3.1 Type-C傳輸線、DK60 Type-C充電座 、MDR-NC750高解析數位降噪耳機，數量有限送完為止；Sony Mobile專賣店另有加碼優惠。

此外，Sony規劃了多場體驗活動，例如5月19日起至30日於台北信義新光三越A9旁廣場推出4K AR互動活動，參與民眾有機會獲得手機。

高階第一季買氣悶 業者期盼新機王衝刺

今年第一季台灣高階Android手機買氣「有點悶」，各大廠都期盼在新機王助陣下，讓買氣動起來。Sony Mobile總經理林志遠表示：「5月在母親節加持下，手機市場整體銷售比4月略好，Sony提升20%，僅管6月會持續比5月好，但在大環境不景氣因素下，恐怕仍難有爆炸性成長。」

因為競爭激烈，高階價格似乎出現鬆動情形，HTC U11開出第一槍，不用2萬元就能入手。Sony XZ Premium比自家舊代4K手機Z5 Premium的開賣價少千元，比外界原先預期便宜。

Android四機王 特色PK

癮科技編輯傅偉智分析各機王的重要特色；Sony XZ Premium是唯一採用4K HDR螢幕。三星S8+主打6.2吋大螢幕，螢幕幾乎要占滿整支機身。HTC U11首創側框感應，只要握壓手機就能拍照。此外，僅有LG G6配置雙主相機，最大廣角至125度。

至於Sony XZ Premium被外界指稱目前4K內容仍不足，無法發揮4K HDR螢幕的最大效益？Sony Mobile產品經理Jerry指出：「YouTube已開放手機4K影片播放，而針對非4K影片，Sony運用畫質提升技術，將低解析度的影像以畫素倍增與智慧補差點的方式，模擬成4K畫質。」

比相機不夠看 錄影大拚場

此外，相機一向是各業者的競賽焦點，但今年不只比拚相機升級，錄影亦是一大亮點，例如Sony XZ Premium的960fps超級慢動作錄影，連水滴滴下來的瞬間畫面都能捕捉；該功能在上月開賣的自家XZs亦具備。HTC U11則是在錄影時，Zoom in拉近畫面，收音能跟著主體移動、強化聲音。

僅管人工智慧當道，今年不少手機都導入，包括三星S8系列的Bixby、HTC U11的Amazon Alexa，但可惜語音互動部分皆尚未支援中文，現階段對於台灣民眾來說只能用「無感」形容。不過三星S8系列正逐漸走出Note 7自燃陰霾，上市至今不到1個月，已在全球賣出逾500萬支。