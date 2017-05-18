帝舵巴塞爾新品 迷彩隨附

2017-05-18

〔記者方惠宗／台北報導〕帝舵（Tudor）宣布Heritage Black Bay 41錶款（帝舵啟承碧灣型41）在台上市。這款作品發表於今年3月舉行的瑞士巴塞爾鐘錶展（Baselworld），以其名為「雪花」的稜角形指針等特色鮮明的風格元素，以及適用於許多場合的高搭配性，成為呼聲最高的經典入門樣式之一。

帝舵Heritage Black Bay 41腕錶保留帝舵旗下經典名錶「Black Bay」系列的整體造型，纖薄的中層錶殼及磨光鋼固定外圈，相較於原本富有運動氣息的Black Bay旋轉外圈更具時尚感，將該系列的美學特色展現得淋漓盡致。更引人注意的是，重新設計的中層錶殼更加纖薄，使腕錶得以輕鬆滑入襯衫袖口；優雅氣質與運動氣息共存，以正式嚴謹的風格掌握住Black Bay系列的精髓。

帝舵Heritage Black Bay 41腕錶亦以不同的錶帶展現時尚特色，其鋼錶帶款式能融入正式的商業場合，棕色皮帶款式則能營造出較為休閒、戶外型的造型。2款錶帶也能於不同情境交替使用，而且均額外附送一條都市迷彩風格織紋錶帶，為日常搭配帶來另一種選擇。

圖片提供：Tudor