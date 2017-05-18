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棉麻蕾絲 穿透熱情夏季

2017-05-18

〔記者林欣若／台北報導〕陽光、沙灘、蔚藍海岸，是專屬於夏季的美好景致，MANGO以「永恆夏日」為主題推出一系列悠遊都會與海灘的單品，在Arizona Muse、Sophia Ahrens、Alanna Arrington的演繹下，夏日風情可性感、可優雅，可休閒、可正式。

夏日系列以清爽的棉麻材質為主，搭配條紋圖案，展現最貼近大地自然的純潔感受，經典的丹寧在夏季也不缺席，簡單的牛仔褲搭配白色T-shirt，是最具夏日風情的組合，亮眼的繡花設計為單品增添細節，不論是上衣、洋裝或是牛仔短褲，有了繡花點綴，更有夏日度假感，另外，繽紛的熱帶花草、水果圖案、叢林印花，以及充滿民族風情的部落圖騰，都呼應夏季的熱鬧氣氛。色系上，以大地棉麻色系為主，搭配湛藍、亮粉、嫩黃，豐富視覺效果。

一系列單品包括短上衣、T-shirt、連身褲、長洋裝，所有單品可以拆開單獨穿、或層疊搭配，加上墨鏡、手拿包、帽子等配件，利用穿搭變化，即可在都會與沙灘之間，自在隨興。

圖片提供：MANGO

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  • MANGO條紋長洋裝，1,790元。

    MANGO條紋長洋裝，1,790元。

  • MANGO花卉上衣，1,490元。

    MANGO花卉上衣，1,490元。

  • 蕾絲雕花的透膚感展現低調性感。

    蕾絲雕花的透膚感展現低調性感。

  • MANGO的夏季系列充滿度假感，同時注入都會優雅。

    MANGO的夏季系列充滿度假感，同時注入都會優雅。

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