野餐食光 小物酌小酒
2017-05-18
〔記者凃盈如／台北報導〕雨過兩日，空氣清新，初夏的微風正是野餐好季節，想要野餐卻綁手綁腳，幾款小物、小食、小酒，讓你說走就走！
聯一台塑牛排推出「初心亭牛肉乾」，是聯一創始人楊國初最近推出的新品，也是他終於公開的私房料理。牛肉乾以台塑牛小排原汁醃、炒、翻、烤而成，使用紐澳特定編號、原產地處理的新鮮腿肉，可見大片而完整的肉質。取出肉乾那一刻，香氣四溢令人胃口大開，接著可見著實奢侈的大片的肉乾，可能需要動用盤子接上，再取刀叉好好享用。這款肉乾推出原味與辣味兩種口味，強調私房香料翻炒，呈現自然色澤，辣味尤其鹹香帶勁；因其口感濃郁多汁，香氣自然，近來在網路上已出現團購潮，隨著天氣轉晴、端午節即將來臨，可說是出遊、野餐或送禮的一大良伴。
搭配肉乾，來瓶對味的啤酒最為暢意。金色三麥成立的啤酒品牌SUNMAI，推出季節限定復刻版「南瓜招財貓」精釀啤酒，以超萌的逗趣招財貓為瓶身引來排隊風潮，此款啤酒以日本栗子南瓜和台灣南瓜結合，在酒味上融入了肉桂、丁香和肉豆蔻等香料，清甜有層次的口感令人驚喜連連，即日起將於頂好超市、Jason’s Market同步販售。至於臺虎精釀，近來也引進日本最知名、市佔率最高的精釀啤酒品牌Yo-Ho Brewing兩種酒款，包括「水曜日的貓咪」白啤酒和「印度青鬼」IPA印度淡艾爾，即日起至5月23日在全台7-11門市登場。
圖片提供：聯一台塑牛排、SUNMAI、臺虎精釀、台隆手創館
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