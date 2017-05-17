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超人香水 高堤耶拯救時尚災難
2017-05-17
〔記者邱巧貞／台北報導〕時尚頑童高堤耶總有新創意，這次他化身DC漫畫人物，攜手神力女超人與超人推出2017年高堤耶夏季限定─「超級英雄聯名男女香氛」。
以高堤耶、神力女超人及超人為主角的漫畫連載《 The Sweet Scent of Justice》，由作者Tony Bedard與藝術總監Matt Haley共同創作，今年4月起在Jean Paul Gaultier官方頻道連載，共有5集。
內容描述神力女超人與超人懷疑惡勢力已將目標指向時尚頑童高堤耶，因而2人在巴黎時裝週現身。果不其然，高堤耶已被壞人奪去視力， 儘管無法看見英雄的樣貌，高堤耶以靈敏的嗅覺辨識出超級英雄身上獨特誘人、優雅的味道，進而向2人訴說事發經過。此時，反派角色─瘋狂拼布（Crazy Quilt）正大鬧時裝伸展台，超人前往阻止卻被蠱惑而反過來制伏神力女超人！在世界陷入危機之際，高堤耶挺身而出，看他如何解救超級英雄？
2017年高堤耶「Classique神力女超人聯名女性淡香水」由調香師Daphne Bugey創作，調和炙熱的糖漿與白色花朵這兩種不尋常的組合，延續先前的生薑、結晶的檸檬冰淇淋、甜美的蔗糖糖漿、感性的白色花朵、令人愉悅的香草再加上麝香作為完美的結尾。「Le Male超人聯名男性淡香水」則由調香師Nathalie Gracia-Cetto打造如衣物柔軟精般的自然性感香調，一開始釋放橙花與薄荷香，並由鼠尾草承接，黑香豆掀起漣漪後，檀香與香草的感性基調則象徵坦克背心的不敗性感。
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