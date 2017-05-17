美妝環保 手帕守護森林

2017-05-17

〔記者邱巧貞／台北報導〕南韓保養品牌innisfree從2010年開始實行環保手帕活動，主張以環保手帕代替紙巾，這樣的小動作若成為習慣，將能拯救樹木，進一步減緩溫室效應。

每年6月，innisfree為響應愛地球、保護自然的環保概念， 都會推出環保手帕及明星商品限定版，今年以「我，用手帕守護綠色森林」為主題，包含暢銷明星商品「綠茶籽保溼精華」和「綠茶籽水平衡面霜」都分別推出160ml與100ml限定加大版，還有深受消費者喜愛的「舒芙蕾粉餅盒」都披上限定手帕花色，只要消費滿1,000元，即可獲得限量手帕一條，花色隨機贈送。