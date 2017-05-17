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美妝環保 手帕守護森林

2017-05-17

〔記者邱巧貞／台北報導〕南韓保養品牌innisfree從2010年開始實行環保手帕活動，主張以環保手帕代替紙巾，這樣的小動作若成為習慣，將能拯救樹木，進一步減緩溫室效應。

每年6月，innisfree為響應愛地球、保護自然的環保概念， 都會推出環保手帕及明星商品限定版，今年以「我，用手帕守護綠色森林」為主題，包含暢銷明星商品「綠茶籽保溼精華」和「綠茶籽水平衡面霜」都分別推出160ml與100ml限定加大版，還有深受消費者喜愛的「舒芙蕾粉餅盒」都披上限定手帕花色，只要消費滿1,000元，即可獲得限量手帕一條，花色隨機贈送。

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  • 李敏鎬響應愛地球活動，呼籲大家用手帕守護綠色森林。

    李敏鎬響應愛地球活動，呼籲大家用手帕守護綠色森林。

  • 手帕可舖在草地上當小坐墊。

    手帕可舖在草地上當小坐墊。

  • 以環保手帕代替紙巾，將能拯救樹木，進一步減緩溫室效應。

    以環保手帕代替紙巾，將能拯救樹木，進一步減緩溫室效應。

  • 用手帕作為裝飾包包的小配件。

    用手帕作為裝飾包包的小配件。

  • innisfree綠茶籽水平衡面霜100ml／1,000元。

    innisfree綠茶籽水平衡面霜100ml／1,000元。

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標題：美妝環保 手帕守護森林


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2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
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