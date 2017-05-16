芝柏桂冠系列 再現傳奇風采

2017-05-16

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士高級腕錶芝柏（Girard-Perregaux，GP）重現經典，為發行於1970年代的Laureato桂冠系列打造更豐富的款式，以不同的錶殼材質、尺寸與其所搭載的機芯，分別為男、女士打造出近30種不同型號，令此傳奇之作再現當代風範。

以芝柏Laureato陀飛輪腕錶來說，其45毫米錶殼採用鈦金屬製成，18K玫瑰金則令八角形錶圈更加搶眼。搭載GP09510機芯，此枚機芯除了是少數配備自動上鏈機械裝置的陀飛輪之一，也是罕見採用金製微型自動盤的傑作。芝柏Laureato 34 毫米腕錶則以前所未有的寶石璀燦與纖巧姿態登場。

芝柏自1975年發行的Laureato腕錶的設計靈感源自義大利建築，錶圈以拋光細膩的八角形線條與圓形和諧融合，成為視覺焦點，加上「Clous de Paris」巴黎飾釘紋理鋪滿整枚腕錶的錶盤，並搭配自然延伸、靈活而服貼的金屬錶鍊，一舉成為無可取代的風格象徵。