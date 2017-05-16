大金斥資億元 亞洲最大AP營運中心

2017-05-16

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞日本大金空調斥資1億元在桃園成立AP營運中心，為目前大金亞洲最大的海外AP據點，強化商用空調布局。

大金在2006年併購O.Y.L集團以及旗下McQuay、AAF、J&E Hall三個設備品牌製造商，增強在中央空調系統、空氣特殊濾材、低溫冷凍冷藏等領域的實力。

總代理和泰興業董事長蘇一仲表示：「大金亞洲海外最大的AP營運中心成立，代表台灣市場除了家用，商用相關設備也很完善。完整的一條龍產品線，滿足客戶一站購足的需求。」

大金全球戰略本部長峯野義博指出：「台灣對大金來說，是東南亞最大的冷凍空調市場，大金以往在台灣的產品多應用在高級住宅，但其實大金在日本商用空調市場占有率超過5成，因此期許在台灣也要以第1為目標。未來將持續強化業務用空調，提供台灣市場更多選擇更多的新產品。」