層峰柴油買家自駕優選-1

2017-05-15

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【豪華SUV篇】

Maserati Levante Diesel

繼去年第4季導入Maserati Levante S之後，台灣蒙地拿今年初追加汽門入門動力的Levante和Levante Luxury兩車型，日前再引進配置3.0升柴油動力的Levante Diesel，提供國內層峰豪華SUV買家更多樣化的選擇。

Levante車名源自地中海地區的溫暖季風之名，其車頭殺氣十足的直瀑式水箱護罩與貓眼式頭燈取材自2014年的Alfieri概念跑車，模組化底盤平台則和自家Ghibli及Quattroporte兩款房車共用，體現有別於傳統豪華SUV的跑格化樣貌。

Levante Diesel搭載一具排氣量2,987cc的V6柴油雙渦輪增壓引擎，可輸出275匹最大馬力與61.2公斤米峰值扭力，結合ZF 8速手自排系統，動力揮灑流暢自如，透過Maserati的主動式聲浪控制技術，排氣聲變得更激亢動人。

本車加速力道澎湃強勁，驅策起來暢快穩健，根據原廠數據0～100公里／時加速僅需6.9秒，極速可直上230公里／時，足敷大多數豪華SUV買家日常代步的需求。車上標配的Skyhook電子懸載系統及Maserati氣壓式懸載系統，結合主動式扭力控制功能的Q4全時4輪驅動系統，能讓4個輪子獲得精確的循跡效果，幫助駕駛人輕鬆應付各種不同的路況條件。

打開Levante無窗框設計的車門，其座艙鋪陳保持義大利高級車一貫的華麗美感，全車內裝均包覆以觸感細緻柔軟的經典皮革，搭配色澤紋路絕佳的消光原木飾板，營造出充滿義式精品調性的座艙氛圍。中控台上英文顯示的8.4吋液晶螢幕Maserati Touch Control中央觸控面板，整合了影音播放、手機連結、行車電腦、車輛設定、空調系統、USB及AUX-iN連接埠等功能，操作起來相當直覺而便利。

其長達3,004mm的軸距，不僅傲視市場所有同級豪華SUV對手，同時造就了寬敞舒適的乘坐空間，大面積的全景式電動天窗則對車艙採光與氛圍有實質助益。

Maserati總代理台灣蒙地拿將Levante Diesel報出478萬起的售價，對厭倦德國廠牌豪華SUV的多金品味買家，海神三戳戟廠徽自有其難以抗拒的魅力。