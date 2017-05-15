層峰柴油買家自駕優選-1
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【豪華SUV篇】
Maserati Levante Diesel
繼去年第4季導入Maserati Levante S之後，台灣蒙地拿今年初追加汽門入門動力的Levante和Levante Luxury兩車型，日前再引進配置3.0升柴油動力的Levante Diesel，提供國內層峰豪華SUV買家更多樣化的選擇。
Levante車名源自地中海地區的溫暖季風之名，其車頭殺氣十足的直瀑式水箱護罩與貓眼式頭燈取材自2014年的Alfieri概念跑車，模組化底盤平台則和自家Ghibli及Quattroporte兩款房車共用，體現有別於傳統豪華SUV的跑格化樣貌。
Levante Diesel搭載一具排氣量2,987cc的V6柴油雙渦輪增壓引擎，可輸出275匹最大馬力與61.2公斤米峰值扭力，結合ZF 8速手自排系統，動力揮灑流暢自如，透過Maserati的主動式聲浪控制技術，排氣聲變得更激亢動人。
本車加速力道澎湃強勁，驅策起來暢快穩健，根據原廠數據0～100公里／時加速僅需6.9秒，極速可直上230公里／時，足敷大多數豪華SUV買家日常代步的需求。車上標配的Skyhook電子懸載系統及Maserati氣壓式懸載系統，結合主動式扭力控制功能的Q4全時4輪驅動系統，能讓4個輪子獲得精確的循跡效果，幫助駕駛人輕鬆應付各種不同的路況條件。
打開Levante無窗框設計的車門，其座艙鋪陳保持義大利高級車一貫的華麗美感，全車內裝均包覆以觸感細緻柔軟的經典皮革，搭配色澤紋路絕佳的消光原木飾板，營造出充滿義式精品調性的座艙氛圍。中控台上英文顯示的8.4吋液晶螢幕Maserati Touch Control中央觸控面板，整合了影音播放、手機連結、行車電腦、車輛設定、空調系統、USB及AUX-iN連接埠等功能，操作起來相當直覺而便利。
其長達3,004mm的軸距，不僅傲視市場所有同級豪華SUV對手，同時造就了寬敞舒適的乘坐空間，大面積的全景式電動天窗則對車艙採光與氛圍有實質助益。
Maserati總代理台灣蒙地拿將Levante Diesel報出478萬起的售價，對厭倦德國廠牌豪華SUV的多金品味買家，海神三戳戟廠徽自有其難以抗拒的魅力。
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這具3.0升V6柴油雙渦輪增壓引擎可產生275匹最大馬力，峰值扭力達61.2公斤米，動力輸出十分強勁。
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本車內裝鋪陳極為精緻考究，以黑色經典皮革搭配消光原木飾板，其間妝點並以鍍鉻框飾，體現匠心獨具的義大利工藝之美。
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8.4吋的Maserati Touch Control Plus中央觸控面板，使用起來算是直覺好上手，當然前提是你自己必須習慣使用英文介面。
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全景式電動天窗已是豪華SUV上不可少的標配，行李廂標準容量為580公升，並可將6/4分離後座椅背往前傾倒打平，以擴充置物縱深與容量。
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Maserati Levante Diesel小檔案
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Maserati的首款豪華SUV產品Levante，日前於國內再追加搭載柴油動力的Levante Diesel車型，提供層峰買家一個跟德國品牌豪華SUV迥然不同的新選擇。
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從後車門腰線後段向後葉子板延伸隆起的豐腴臀圍線條，視覺上十分動感迷人，結合後保險桿下的雙邊4出鍍鉻排氣尾管，體現Maserati品牌獨樹一幟的性能美學。
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Levante Diesel由靜止加速至時速百公里僅需6.9秒，車上標配Maserati氣壓式懸載系統，結合Q4全時4輪驅動系統，讓駕駛人能輕鬆面對各種行車路況。
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