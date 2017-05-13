| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 消費

策展米開理 吉亞站台

2017-05-13

〔記者王瀅娟／台北報導〕Gucci與國際時尚雜誌「A Magzine Curated by」攜手合作「策展米開理」三城藝術展，台北壓軸登場，即日起展出至5月24日，受邀合作展覽的攝影師、同時也是大導演柯波拉的孫女吉亞．柯波拉（Gia Coppola）來台參加開幕，紀培慧、名媛盧南君、名模王心恬等均前來朝聖。

展覽共分為3個部分，「百寶箱」展出雜誌中由Gucci創意總監米開理，以及米開理邀請的藝術家朋友以「執迷於愛（Blind for Love）」為題創作的藝術品；「吉亞柯波拉的夢中夢」展出吉亞以電影「懸石崖的野餐」為靈感的攝影作品，描寫閨密情誼，地板鋪沙以模擬拍攝場景，正中央還有一顆真實的野餐草莓蛋糕，創造真實與虛幻交織感。「#Blindforlove影像展廳」則用動態影像方式看「雜誌」，上下地板全黑、ㄇ字型螢幕影像不斷變換，讓人自然而然產生彷彿坐在電梯中不斷升降的暈眩感，是對平面雜誌的解構再詮釋。

紀培慧對「吉亞柯波拉的夢中夢」最有感覺，表示長大成人後還要保持少女的綺麗夢幻感非常不容易，加上昨天看到一個孩子很專心觀察一朵花，「感覺一再被提醒要保持初心。」盧南君則是想起過往為愛做過的瘋狂事，「但如果沒有那些過程，就不會知道要好好愛自己，所以我還是很感謝。」丁春誠表示感同身受，「心中有愛的人都該來看。」

廣告
  • 吉亞‧柯波拉來台參加「策展米開理」展覽開幕。 （Gucci提供）

    吉亞‧柯波拉來台參加「策展米開理」展覽開幕。 （Gucci提供）

  • 紀培慧看完「策展米開理」展覽提醒自己不忘初心。 （Gucci提供）

    紀培慧看完「策展米開理」展覽提醒自己不忘初心。 （Gucci提供）

  • 「百寶箱」以米開理度假的山城為背景，隱喻進入不為人知的米開理內心世界。（Gucci提供）

    「百寶箱」以米開理度假的山城為背景，隱喻進入不為人知的米開理內心世界。（Gucci提供）

  • 「吉亞柯波拉的夢中夢」裏正中央置放一顆真的草莓蛋糕，上面還有螞蟻，創造真實與虛幻交織感。（記者王瀅娟攝）

    「吉亞柯波拉的夢中夢」裏正中央置放一顆真的草莓蛋糕，上面還有螞蟻，創造真實與虛幻交織感。（記者王瀅娟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Gucci 策展米開理
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：策展米開理 吉亞站台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.