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溫潤珍珠 烘托母愛溫度

2017-05-13

〔記者王瀅娟／台北報導〕珍珠溫潤的光芒，常被視為女性特質的代表；而珍珠由母貝孕育，更代表母性，因而成為母親節的熱門禮物之選。

MIKIMOTO運用日本傳統代表四季的花卉植物結合珍珠，隱喻母親全年無休的辛勞與愛。品牌工坊應用「滾珠鑲邊」與「鏤刻」工藝，於純銀上精心雕琢代表初春的幸運草、盛夏的鈴蘭、深秋的山葡萄與隆冬的南天竹花，再鑲嵌Akoya珍珠，雅緻精巧而富古韻，洋溢典雅和風。

點睛品則以「媽媽是家庭的支柱」為發想，推出La Pelle房子與家庭樹造型墜鍊，精巧的房子是由愛心拼接而成，一小顆珍珠是隱藏其中的小驚喜。家庭樹墜鍊則以K金雕琢溫柔而挺拔的大樹，點綴珍珠與鑽石。

Tasaki主推經典的balance系列，訴說現代母親往往身兼多職的處境，要在各個角色間找到最佳平衡，送上綻放自我風采的祝福。

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  • Tasaki balance plus珍珠黃K金項鍊，73,900元。

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  • 點睛品La Pelle 18K玫瑰金Akoya珍珠及鑽石頸鍊，15,200元。

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2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
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