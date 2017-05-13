溫潤珍珠 烘托母愛溫度

2017-05-13

〔記者王瀅娟／台北報導〕珍珠溫潤的光芒，常被視為女性特質的代表；而珍珠由母貝孕育，更代表母性，因而成為母親節的熱門禮物之選。

MIKIMOTO運用日本傳統代表四季的花卉植物結合珍珠，隱喻母親全年無休的辛勞與愛。品牌工坊應用「滾珠鑲邊」與「鏤刻」工藝，於純銀上精心雕琢代表初春的幸運草、盛夏的鈴蘭、深秋的山葡萄與隆冬的南天竹花，再鑲嵌Akoya珍珠，雅緻精巧而富古韻，洋溢典雅和風。

點睛品則以「媽媽是家庭的支柱」為發想，推出La Pelle房子與家庭樹造型墜鍊，精巧的房子是由愛心拼接而成，一小顆珍珠是隱藏其中的小驚喜。家庭樹墜鍊則以K金雕琢溫柔而挺拔的大樹，點綴珍珠與鑽石。

Tasaki主推經典的balance系列，訴說現代母親往往身兼多職的處境，要在各個角色間找到最佳平衡，送上綻放自我風采的祝福。