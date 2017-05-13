快訊PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
喬山疼惜媽咪 按摩椅送美腿機─模擬手感精準按摩痠痛點 降價優惠加碼送好禮
2017-05-13
〔記者吳佩樺／台北報導〕明天就是母親節，準備好禮物了嗎？趕快掌握最後折扣！按摩椅是母親節的熱門禮品，喬山主打Fujiiryoki深感動按摩椅JP-1000，不只降價12,000元，特價198,000元，且享24期分期0利率，同時加碼贈送市價19,800元喬山Nest秀腿機FM210。
喬山引進Fujiiryoki深感動按摩椅JP-1000，強調具備最大12.5公分按摩球突出量，搭載雙重感應器，可同時檢測背脊線條與肩膀位置，精準且深層地按摩痠痛點。研發三重模式氣壓系統，其中的手揉模式，模擬雙手按摩技法。
喬山Nest秀腿機FM210為了更符合人體工學，採用微傾斜設計，擁有5種全自動行程、3D小腿按摩機芯系統，可隨個人腿長調整。外型上為亮麗色彩，首創保暖防塵蓋，避免灰塵掉落。母親節檔期折價3,000元，再送手持按摩器。
促銷機種另有喬山好時光按摩椅A382，原價98,000元，特價73,800元，加贈市價22,800元ezTONE搖擺震動機OE0960。針對喜歡運動的媽媽，喬山推薦8.1T跑步機，原價66,800元，特價49,800元。
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