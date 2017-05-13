| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 消費

喬山疼惜媽咪 按摩椅送美腿機─模擬手感精準按摩痠痛點 降價優惠加碼送好禮

2017-05-13

〔記者吳佩樺／台北報導〕明天就是母親節，準備好禮物了嗎？趕快掌握最後折扣！按摩椅是母親節的熱門禮品，喬山主打Fujiiryoki深感動按摩椅JP-1000，不只降價12,000元，特價198,000元，且享24期分期0利率，同時加碼贈送市價19,800元喬山Nest秀腿機FM210。

喬山引進Fujiiryoki深感動按摩椅JP-1000，強調具備最大12.5公分按摩球突出量，搭載雙重感應器，可同時檢測背脊線條與肩膀位置，精準且深層地按摩痠痛點。研發三重模式氣壓系統，其中的手揉模式，模擬雙手按摩技法。

喬山Nest秀腿機FM210為了更符合人體工學，採用微傾斜設計，擁有5種全自動行程、3D小腿按摩機芯系統，可隨個人腿長調整。外型上為亮麗色彩，首創保暖防塵蓋，避免灰塵掉落。母親節檔期折價3,000元，再送手持按摩器。

促銷機種另有喬山好時光按摩椅A382，原價98,000元，特價73,800元，加贈市價22,800元ezTONE搖擺震動機OE0960。針對喜歡運動的媽媽，喬山推薦8.1T跑步機，原價66,800元，特價49,800元。

廣告
  • 喬山Nest秀腿機FM210，外型色彩亮麗，首創保暖防塵蓋設計。

    喬山Nest秀腿機FM210，外型色彩亮麗，首創保暖防塵蓋設計。

  • 喬山母親節檔期主打Fujiiryoki深感動按摩椅JP-1000，特價198,000元，加碼贈送喬山Nest秀腿機FM210。

    喬山母親節檔期主打Fujiiryoki深感動按摩椅JP-1000，特價198,000元，加碼贈送喬山Nest秀腿機FM210。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Fujiiryoki 喬山 喬山健康科技公司
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：喬山疼惜媽咪 按摩椅送美腿機─模擬手感精準按摩痠痛點 降價優惠加碼送好禮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.