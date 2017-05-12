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《藍丹寧‧新明星》3

2017-05-12

記者林欣若／台北報導

在GUCCI的帶領下，刺繡風潮大鳴大放，當精緻的刺繡與隨性的丹寧相遇，激盪出更有質感的街頭潮流。大明星當然要來一件滿版刺繡！

精緻刺繡 花鳥水果

來自美國西岸的True Religion，今年春夏以刺繡花卉結合寬鬆剪裁，打造剛柔並濟的丹寧風格，刺繡圖案以亮片和串珠交織出很有東方風情的花卉和飛鳥，呈現更立體、活潑的視覺效果，加上手工處理的仿舊磨損與精緻的上色技巧，是True Religion一貫強調的精品丹寧精神。

MUVEIL的各式水果刺繡外套，則是另一種少女甜美，設計師中山美智子（Nakayama Michiko）希望藉由服裝，帶給女孩幸福感，春夏系列便以造型可愛的印花圖案如甜美的水果、以及可愛的蜜蜂刺繡，洋溢愉悅的青春氣息，刺繡增添面料的豐富性，也讓人感受到日本美學的精緻細膩。

法國設計師Yves Chareton 14歲開始在跳蚤市場挖寶，改造美式復古襯衫和牛仔襯衫，1979年在紐約創立品牌Hartford之初以男裝起家，後來推出的女裝和童裝系列，也保有男裝的瀟灑個性，今年推出軍綠色的丹寧夾克以軍裝風格為基礎，加上刺繡的夏威夷扶桑花和椰子樹，很有Casual Chic的品牌精髓。

圖片提供／onefifteen、True Religion

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  • MUVEIL丹寧水果刺繡夾克，33,680元。（by onefifteen）

    MUVEIL丹寧水果刺繡夾克，33,680元。（by onefifteen）

  • MUVEIL丹寧水果刺繡夾克，33,680元。（by onefifteen）

    MUVEIL丹寧水果刺繡夾克，33,680元。（by onefifteen）

  • True Religion飛鳥亮片繡珠刺繡牛仔外套，16,800元。

    True Religion飛鳥亮片繡珠刺繡牛仔外套，16,800元。

  • True Religion飛鳥亮片繡珠刺繡牛仔外套，16,800元。

    True Religion飛鳥亮片繡珠刺繡牛仔外套，16,800元。

  • 瑞塔‧歐拉（Rita Ora）滿版的刺繡花卉外套很有氣勢。（達志影像）

    瑞塔‧歐拉（Rita Ora）滿版的刺繡花卉外套很有氣勢。（達志影像）

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標題：《藍丹寧‧新明星》3


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