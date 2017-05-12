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《藍丹寧‧新明星》2

2017-05-12

記者林欣若／台北報導

軍裝風、童趣風讓色彩繽紛、圖案趣味的各種布章和徽章，成了最亮眼的裝飾，原本就很有個性的丹寧外套，更因為這些有趣的裝飾，變得俏皮可愛。

個性布章 童趣與軍風

Marc Jacobs春夏系列的丹寧外套，將染色的紗線運用特殊織法，使色澤更加固定不容易褪色，而英國藝術家Julie Verhoeven聯名設計的各種徽章圖案和彩色布章，賦予丹寧外套鮮活色彩，可隨意更換的徽章凸顯個人特色。

巴黎設計師品牌SUNCOO擅長女性化剪裁，細緻優雅中帶有年輕活潑的特質，就像本季的boyfriend風格丹寧外套，粗獷的剪裁搭配各種潮流圖案的徽章，不論是閃電圖案或是大眼睛，都流露出活潑的少女氣息，也能展現個人獨一無二的風格。

維多莉亞‧貝克漢跨足時尚產業的自創品牌Victoria, Victoria Beckham，風格一如她本人的時尚品味：有些休閒、有些華麗，在less is more的原則下，推出一系列實穿、輕鬆又時髦的單品。春夏的丹寧系列也以實穿為目的，簡單的丹寧布料加上浪花、椰子樹、蜂鳥等拼貼圖案，就變得時髦有趣。

圖片提供／glimmer、MANGO、Marc Jacobs、onefifteen

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  • Victoria, Victoria Beckham深藍蜂鳥牛仔外套，18,680元。（by onefifteen）

    Victoria, Victoria Beckham深藍蜂鳥牛仔外套，18,680元。（by onefifteen）

  • SUNCOO丹寧外套，價格未定。（by glimmer）

    SUNCOO丹寧外套，價格未定。（by glimmer）

  • Marc Jacobs丹寧外套，42,900元。

    Marc Jacobs丹寧外套，42,900元。

  • 吉吉‧哈迪（Gigi Hadid）的丹寧外套上的各種布章，很有街頭時尚感。（達志影像）

    吉吉‧哈迪（Gigi Hadid）的丹寧外套上的各種布章，很有街頭時尚感。（達志影像）

  • MANGO布章丹寧夾克，1,790元。

    MANGO布章丹寧夾克，1,790元。

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