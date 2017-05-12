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《藍丹寧‧新明星》1
2017-05-12
記者林欣若／台北報導
搭配性強的丹寧外套，今年春夏從配角變成主角，Oversize剪裁、布章與刺繡的華麗裝飾，讓隨興輕鬆的丹寧有了更多流行的個性。
時裝周秀場外，新生代名模肯黛兒‧珍納（Kendall Jenner）、貝拉‧哈迪（Bella Hadid）下工後的裝扮，少不了一件oversize的丹寧外套，今年春夏，寬大復古、解構重組的輪廓，取代了合身剪裁的丹寧外套，少了凸顯身材的性感味，卻多了街頭潮流的個性，也更符合丹寧的自在隨興精神。
超尺寸 解構與重組
將丹寧解構重組，倫敦雙人設計師品牌Marques’ Almeida是箇中好手，設計師Marta Marques和Paulo Almeida將永恆不敗的經典丹寧面料完全解構後，以破壞性的剪裁革命，將布料重新雕琢，呈現煥然一新的服裝視覺焦點，oversize的牛仔外套結合騎士夾克的輪廓，拉鍊加上抽鬚、隨興的露出肩膀，呈現煥然一新的丹寧效果。
來自比利時、多次讓法國影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）臣服的Filles a Papa將丹寧的狂野和瀟灑發揮到極致，2017年春夏系列以北美賽車為靈感，oversize刷舊丹寧外套以深色刷油搭配閃耀亮片，烈火圖案凸顯嗆口炙熱的叛逆女魂。
北歐品牌AALTO將芬蘭最知名的動畫人物小河馬慕敏（Moomins）作為2017年春夏系列的靈感主軸，除了oversize的版型，為了增添視覺效果，更別出心裁地採半領設計、以及外套下襬加長設計，為硬挺的丹寧面料增添豐富的層次感。
圖片提供／RUBINO
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