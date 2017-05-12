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《薄紗‧風情丕變》3

2017-05-12

記者林欣若／台北報導

浪漫風

【風格之變：各式或具象或抽象的花、草、蟲、動物圖紋，營造神秘感。】

一到春夏，花卉和薄紗便是最應景的單品，來自巴黎的ba&sh以色彩斑斕、造型各異的花卉與變形蟲印花，結合透膚感材質，特別能展現女性性感魅力，另外也有充滿東方風情的花卉圖樣，結合若隱若現的金色絲線和黑色滾邊，很有神秘的異國風情。同樣擅長展現浪漫法式優雅的Stella Forest，細肩洋裝搭配薄紗罩衫，在慵懶氛圍中揉合性感氣息，淡雅的花色，是春夏渡假的唯美穿著。

Club Monaco這一季的靈感來自於1993年的法國紀錄片《一路平安》（Latcho Drom），電影描述一群流浪旅人，從羅馬尼亞走到印度，以歌舞頌揚一段永恆的藝術歷程。受到電影啟發，春夏系列有著大量色彩繽紛的圖案和農村純樸的細節，豐富的植物園印花結合多層次的鐘型袖和浪漫的荷葉邊袖，帶來春意盎然的視覺饗宴。

英國新銳設計師品牌Preen一向很有纖細的女人味，今年春夏加入更多暗黑神秘感，黑色或墨綠色的蟒蛇紋以獨特的燒花（burn-out printing）印染方式讓圖案更為立體生動，紅色玫瑰在蟒蛇紋上顯得耀眼奪目，野性的動物紋和熱情的花卉讓透膚的絲質衣料更有狂野力量。

圖片提供／Club Monaco、glimmer、onefifteen

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  • Club Monaco多層次印花拼接洋裝，13,900元。

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  • Preen墨綠印花薄紗長袖洋裝，41,580元。（by onefifteen）

    Preen墨綠印花薄紗長袖洋裝，41,580元。（by onefifteen）

  • Preen墨綠印花裙，36,680元。（by onefifteen）

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  • Stella Forest細肩帶洋裝、罩衫，價格未定。（by glimmer）

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  • ba&sh變形蟲花草衫，10,800元。（by glimmer）

    ba&sh變形蟲花草衫，10,800元。（by glimmer）

  • ba&sh黑色滾邊異國花紋洋裝，21,800元。（by glimmer）

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標題：《薄紗‧風情丕變》3


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