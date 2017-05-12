《薄紗‧風情丕變》2

2017-05-12

記者林欣若／台北報導

宮廷風

【風格之變：宮廷袖、抽縐立領、繫帶蝴蝶結領都是製造古典華麗的細節。】

維多利亞時期的誇張輪廓及比例、60年代的迷你裙及公主袖、70年代的粉嫩色花卉色調及波西米亞浪漫印花、以及90年代盛行的軍裝和迷彩紋與派對造型，Marc Jacobs的2017春夏系列以繽紛的色彩、繁複的剪裁，呈現華麗而活潑的多元樣貌。

此一系列最有視覺效果的就是薄紗洋裝，薄紗迷你洋裝和抽象藝術印花絲緞襯衫，利用宮廷袖、繫帶蝴蝶結領、蕾絲滾邊領口以及飄逸的垂墜感，打造維多利亞時期的古典氣質。粉紅、淡紫等糖果色系加上浪漫的印花，擺脫宮廷風貫有的沉重感，呼應春夏的明亮與輕盈，也讓妝髮都顯得濃豔的模特兒，穿上這些薄紗洋裝除了性感，更有一股甜美純真。

圖片提供／Marc Jacobs