《薄紗‧風情丕變》1

2017-05-12

記者林欣若／台北報導

具有透視感的薄紗，最能呼應春季氛圍，飾以花卉、蕾絲、荷葉邊，搭配皮夾克、厚底靴，展現性感以外，薄紗的多變風格。

搖滾風

【風格之變：騎士外套或棒球外套與厚底靴，對比搭出剛與柔。】

以輕薄的透膚薄紗，搭配份量感十足的鉚釘皮夾克，甜美與粗獷、浪漫與陽剛，Coach的春夏系列，利用衝突和對比，打造復古和叛逆。

春夏系列的單品包括很有鄉村風情的碎花洋裝、印有大朵玫瑰花的紗裙、飾有鉚釘、流蘇或金屬元素的騎士風格外套或是棒球外套、以及佈滿鉚釘的厚底靴，將Coach春夏的每一個單品一一拆解，乍看是完全不同的調性，但執行創意總監Stuart Vevers將這些單品搭配出美式經典飛車黨特色，打造「Coach Girl Gang」的搶眼叛逆風格。透膚的薄紗恰好平衡了重金屬以及搖滾的叛逆，為狂野風格注入一股甜美氣息，極具衝突性的組合，在剛硬與浪漫之間，取得完美平衡，顛覆對奢華的想像，呈現剛柔並濟的街頭時尚。

圖片提供／Coach