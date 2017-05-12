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《綠時尚‧心美人》4

2017-05-12

記者林欣若／台北報導

Thinking Mu，有機純棉

清爽乾淨、一如大自然的原始純粹，這是Thinking Mu的風格，這個來自於巴塞隆納、創立於2010年的品牌，以「Life is an attitude.」為品牌宗旨，以真實不造作的設計，結合環保有機材質理念，傳達正向樂觀的生活態度，每一件Thinking Mu的衣服，都純淨得有如風景畫。

Thinking Mu選材自印度、祕魯高品質的100%有機棉，保有純棉的天然色澤及自然輕柔觸感，融合瀟灑自在的中性風格設計，讓Thinking Mu在2010年成立後旋即在歐洲一炮而紅。Thinking Mu打造的不僅僅是時裝品牌，更以友善環境為前提，營造詼諧童趣的有機生活新態度，此外，Thinking Mu不吝惜提供新銳設計師揮灑的舞台，每季皆與當地藝術家，推出聯名系列時裝作品，2017年春夏，Thinking Mu即與西班牙設計雙人組Cachete Jack合作，推出童趣手繪度假氣氛的繽紛單品。

圖片提供／apt.3R

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  • Thinking Mu襯衫洋裝，5,580元。（by apt.3R）

    Thinking Mu襯衫洋裝，5,580元。（by apt.3R）

  • Thinking Mu Stick長洋裝，5,980元。（by apt.3R）

    Thinking Mu Stick長洋裝，5,980元。（by apt.3R）

  • Thinking Mu Color上衣，3,280元。（by apt.3R）

    Thinking Mu Color上衣，3,280元。（by apt.3R）

  • Thinking Mu的自然風格，加上環保訴求，品牌成立短短七年，在歐洲已非常火紅。（截自http://thinkingmu.com）

    Thinking Mu的自然風格，加上環保訴求，品牌成立短短七年，在歐洲已非常火紅。（截自http://thinkingmu.com）

  • Thinking Mu的自然風格，加上環保訴求，品牌成立短短七年，在歐洲已非常火紅。（截自http://thinkingmu.com）

    Thinking Mu的自然風格，加上環保訴求，品牌成立短短七年，在歐洲已非常火紅。（截自http://thinkingmu.com）

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