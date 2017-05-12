《綠時尚‧心美人》3

2017-05-12

記者林欣若／台北報導

Saint James，物盡其用

以條紋衫聞名的法國百年品牌Saint James，將羊毛紡織融合工藝與質料，製作出足以抵禦狂風、保暖又耐磨損的衣物將羊毛紡織融合工藝與質料，Saint James採用21段條紋的Breton Stripe，用以紀念拿破崙的法國艦隊對抗海戰的21場勝利，因為這種條紋圖案能保護水手在水中的安全，後來法國政府規定海軍都得穿上這種Breton Stripe的上衣，Saint James的Breton Stripe於是成了正統海軍條紋的始祖。

Saint James擁有127年歷史，近年除了條紋衫也開始推出洋裝與配件，商品與時俱進之外，Saint James也跟上了綠色時尚的腳步，為了不浪費原料，Saint James訓練員工透過人工修補，將瑕疵品修補至百分之百完美，另外也研發新的紡織技術，減少耗損織品紗線，將破損的布料回收再製，融合工藝技術，將原料物盡其用、減少浪費。Saint James原本就以羊毛織品起家，但高級面料照顧不易，需要專業洗滌，Saint James於是開發雙面車縫技術並考慮羊毛縮水問題，讓羊毛商品下水後不易縮水，方便消費者能自行在家清洗，並大幅減少水資源浪費，純棉製品也只需簡單清洗，便可穿上好幾年。

圖片提供／Saint James