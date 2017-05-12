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《綠時尚‧心美人》2

2017-05-12

記者林欣若／台北報導

H&M，回收時尚

每年金球獎、奧斯卡等盛大頒獎典禮季節來臨，H&M便會抓緊時機，讓年度Conscious Exclusive系列在紅毯上曝光，藉由大明星的魅力，推廣Conscious Exclusive環保意識以及永續發展的精神，響應環保不一定要犧牲美感，這是Conscious Exclusive系列所堅持的設計理念。

2017年的Conscious Exclusive系列以春天、花草為靈感，使用的原料包括回收自海灘塑膠垃圾所製的聚酯纖維打造、完全取自於海岸垃圾回收物的纖維、甚至回收的玻璃和塑膠加工後就成了耳環，這些原本被當作廢棄物的物料，經過加工改良，成了晚禮服上的耀眼亮片、纖細輕巧的薄紗、光潔柔潤的緞面，加上百褶、荷葉邊、牡丹花或含羞草等圖案和細節，都是令人難以抗拒的亮眼設計。

圖片提供／H&M

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  • H&M Conscious Exclusive 2017系列，耳環1,299元。

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  • H&M Conscious Exclusive 2017系列，漁網手袋1,699元。

    H&M Conscious Exclusive 2017系列，漁網手袋1,699元。

  • H&M Conscious Exclusive 2017系列，有機蠶絲襯衫1,799元。

    H&M Conscious Exclusive 2017系列，有機蠶絲襯衫1,799元。

  • H&M Conscious Exclusive 2017系列，有機蠶絲背心1,999元。

    H&M Conscious Exclusive 2017系列，有機蠶絲背心1,999元。

  • H&M Conscious Exclusive 2017系列，百褶裙晚禮服7,999元。

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