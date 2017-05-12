| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 消費

《綠時尚‧心美人》1

2017-05-12

記者林欣若／台北報導

快時尚引起的過度消耗一直受到環保團體抨擊，但仍有不少服裝品牌以環保材質或環保製程降低地球耗損，或以實際的環保行動喚起公眾關心，綠色時尚在美化自己的同時，也美化了地球。

agnès b.，跟著TARA海洋探索

音樂和藝術一向是agnès b.的主軸，充滿人文關懷的設計師Agnès Troublé，也關注環保議題，她在2003 年買下了原名為海神號的雙桅探險船，將其命名為TARA，TARA探險號從此肩負海洋保育重責大任，歷年來在各個海域研究海洋生物和環境變化，2016年3月，法國政府正式認可TARA海洋科學考察隊是一個公益基金會。日前TARA探險號應國立臺灣海洋大學之邀，從法國母港洛里昂緩緩駛進台灣的基隆港，進行跨國環保教育交流，agnès b.也舉辦了「Dear Ocean 愛．海洋攝影比賽」、「TARA 海洋探索展」活動，強化海洋保育概念。

同步推出的TARA系列，也以海洋生態為靈感，佈滿浮游生物的連身洋裝，是以2009年至2013年的TARA海洋考察計畫為靈感，浮游生物是唯一能製造氧氣、卻不會製造二氧化碳的生物，這也是為什麼浮游生物在TARA探險船的研究計畫中至關重要。喜歡將照片轉印在服裝上的agnès b.，將夜間停泊在港口的TARA探險船印在T-shirt上頭面，顯得寧靜而祥和，可使用多次的帆布袋，更是環保行動不可或缺的配件。

圖片提供／agnès b.

廣告
  • TARA PACIFIC帆布袋，2,280元。

    TARA PACIFIC帆布袋，2,280元。

  • TARA探險船Photo Print T-shirt，4,980元。

    TARA探險船Photo Print T-shirt，4,980元。

  • TARA浮游生物連身洋裝，9,980元。

    TARA浮游生物連身洋裝，9,980元。

  • agnès b.購入TARA探險號，肩負海洋保育的重責大任。

    agnès b.購入TARA探險號，肩負海洋保育的重責大任。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：《綠時尚‧心美人》1


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.