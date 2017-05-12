《綠時尚‧心美人》1

2017-05-12

記者林欣若／台北報導

快時尚引起的過度消耗一直受到環保團體抨擊，但仍有不少服裝品牌以環保材質或環保製程降低地球耗損，或以實際的環保行動喚起公眾關心，綠色時尚在美化自己的同時，也美化了地球。

agnès b.，跟著TARA海洋探索

音樂和藝術一向是agnès b.的主軸，充滿人文關懷的設計師Agnès Troublé，也關注環保議題，她在2003 年買下了原名為海神號的雙桅探險船，將其命名為TARA，TARA探險號從此肩負海洋保育重責大任，歷年來在各個海域研究海洋生物和環境變化，2016年3月，法國政府正式認可TARA海洋科學考察隊是一個公益基金會。日前TARA探險號應國立臺灣海洋大學之邀，從法國母港洛里昂緩緩駛進台灣的基隆港，進行跨國環保教育交流，agnès b.也舉辦了「Dear Ocean 愛．海洋攝影比賽」、「TARA 海洋探索展」活動，強化海洋保育概念。

同步推出的TARA系列，也以海洋生態為靈感，佈滿浮游生物的連身洋裝，是以2009年至2013年的TARA海洋考察計畫為靈感，浮游生物是唯一能製造氧氣、卻不會製造二氧化碳的生物，這也是為什麼浮游生物在TARA探險船的研究計畫中至關重要。喜歡將照片轉印在服裝上的agnès b.，將夜間停泊在港口的TARA探險船印在T-shirt上頭面，顯得寧靜而祥和，可使用多次的帆布袋，更是環保行動不可或缺的配件。

圖片提供／agnès b.