LG奈米技術電視 可看360度影片

2017-05-12

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞LG新代4K電視SJ800T系列主打Nano Cell奈米顯示技術，不只強調畫質、色彩更上一層樓，WebOS 3.5智慧聯網平台亦進化，整合機上盒之外，還首創支援觀看360度照片、影片，運用電視遙控器就能直接瀏覽，十分方便。

LG SJ800T共55、65吋，售價分別64,900元、129,000元，65吋搶先開賣，55吋6月上市。SJ800T採用Nano Cell奈米顯示技術，4K IPS面板由直徑1奈米的奈米晶體組成，透過鋪滿在面板上的均勻粒子呈現精準的豐富色彩。此外，全系列加入Active HDR技術，主動偵測判別HDR訊號源，同時支援HDR 10、Dolby Vision、HLG三種規格。