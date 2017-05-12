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鹿talk社開台 遠傳搶攻S世代 ─成立互動社群論壇 啟動會員暱稱 送大阪雙人來回機票
2017-05-12
﹝記者吳佩樺／台北報導﹞社群商機無限大，遠傳電信宣布成立互動社群論壇「鹿talk社」，積極搶攻年輕世代。
鹿talk社是一個讓喜歡3C科技的網友能自由交流、討論的平台，同時網羅眾多3C達人、部落客分享最新3C新知。未來也會走入校園，目標成為學生發揮創意的舞台。
即日起至6月8日，遠傳推出開站慶祝活動，會員只要啟動會員暱稱，就有機會獲得台北大阪雙人來回機票，另有OPPO R9s手機、LE CREUSET經典鍋具造型組、雙人西堤年排餐券等獎品。
根據調查，社群S世代（Social Gen）以15至24歲為主，而在眾多的社群服務中，論壇類討論區是網友使用比例排名第三的社群工具，僅次於社群網站和即時通訊軟體。
遠傳品牌管理暨策略規劃處副總經理陳萍坽表示：「國外Nielsen指出，他人推薦與網友體驗是在社群時代中，最受消費者信任的訊息管道，比例分別高達83%和66%。因此鹿talk社是遠傳經營年輕族群的重要策略，甫開台即有遠傳官網600萬的會員基礎，更歡迎非遠傳用戶加入。」
因應新加坡StarHub電信在推出互動式品牌論壇後，74%的用戶認為有效降低自己耗費在蒐集資訊與客服對話的時間；82%更指出提升對品牌的好感度。遠傳的長程理想亦期盼透過鹿talk社快速了解消費者需求，不只協助減輕現有客服系統的人力負載，並大幅增加用戶的忠誠度和消費意願。
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