母親節倒數 3C家電優惠特搜！

2017-05-11

記者吳佩樺／台北報導

再過幾天就是母親節，趕快把握最後折扣送禮，根據momo購物網公布2017年母親節禮物銷售榜，前五大類別分別是手機平板、保養彩妝、智慧家電、保健商品以及票券商品，顯見在滑世代下，「3C家電」竄升為現代媽咪的最愛！送禮預算方面，新蛋全球生活網發現呈現M型化，主要集中在3千元以下和2萬元左右。

【家務好幫手】

飛利浦 買5千送5百

飛利浦於全台百貨直營專櫃舉辦橙色女王節，包含美容、廚房、清潔等指定系列家電滿5,000元現折500元。另有消費滿2,000元上網登錄發票，享有限量7-11商品卡200元起、參與臉書分享活動抽萬元現金以及有機會抽中音波牙刷、咖啡機等好禮。

LG 滿額抽WiFi掃地機器人

LG掃地機器人在台銷售極佳，母親節檔期LG祭出購買家電滿30,000元，憑發票於LG官網登錄成功，就有機會抽中WiFi掃地機器人和Styler智慧衣櫥。此外，大手筆舉辦「買就送」活動，包括購買OLED TV 65吋指定機型，贈送掃地機器人或43吋4K電視；購買TWIN Wash雙能洗限定型號洗衣機，可免費獲得空氣清淨機。

【保健好幫手】

Garmin 穿戴裝置降千元

Garmin多款穿戴式裝置包括vivofit 3健身手環、vivomove指針式智慧錶、Forerunner 35心率智慧跑錶等，約降價1,000至1,500元左右。Garmin建議依照媽媽的運動偏好選擇，例如vivofit 3健身手環可記錄步數和偵測睡眠，即使是無運動習慣的媽媽也很適合。

TomTom 限定運動錶8折

瞄準喜歡路跑的媽媽，TomTom新款跑步運動錶Runner 3，母親節不只享8折，再贈送市價880元繽紛錶帶。TomTom Runner 3內建心率監測器，無須使用心率帶就能掌握心率數據，可利用手錶的五階段心率區間來調節運動強度。旗艦款另內建3GB音樂儲存空間。

【行動通訊好幫手】

聯想 買平板送水晶背蓋

看好女性市場，聯想二合一平板筆電Miix 720採用香檳色機身設計，增添質感，母親節購買上網申請可獲得施華洛世奇水晶裝飾背蓋。聯想Miix 720配置12吋螢幕，機身厚度僅0.89公分，連同附贈的可拆鍵盤重量1.1公斤，輕巧好攜帶。

華碩 買平板抽LC鑄鐵鍋

母親節購買華碩ZenPad 3S 10指定款並於華碩活動網站完成線上登錄，贈送市價1,280元LE CREUSET瓷器迷你圓烤盅。華碩ZenPad 3S 10為9.7吋2K螢幕，採用窄邊框設計。此外，購買任一款ZenPad系列平板，可抽價值14,980元LE CREUSET鑄鐵山茶花鍋和瓷器迷你花型碗2入，共20組。

Studio A 買iPad送血壓機

Studio A祭出買iPhone、iPad搭配S.A Care安心意外保固，保費2,690～3,690元，可享藍牙臂式血壓機、智能血糖機、耳額溫槍、穿戴式電子體溫計、智慧尿濕感知器五選一，最高價值4,000元。

【紓壓好幫手】

breo 眼部按摩器4折

breo專營小型按摩器，根據breo統計，低頭族多，眼部按摩器穩居銷售第一，其次則是頭皮和肩頸按摩器。因應母親節，breo眼部按摩器iSee 4SP推出粉色版，momo購物網首賣下殺4折，原價6,600元，5/12前特價2,799元。breo iSee 4SP採用可折疊設計，透過氣壓按摩、溫熱功能舒緩眼部疲勞。

OSIM 美腿機+按摩墊省6千

OSIM母親節主打高跟妹妹美腿機和背樂樂按摩墊組合，原價28,600元，特價22,320元，可省6,280元，其中高跟妹妹美腿機是今年新品，特色在於研發S-Tone美腿氣壓技術，確實釋放腳踝、足底和小腿壓力。此外，熱銷的明星小天后按摩沙發在外型上有小改款，菱形皮革搭配法式精典扣帶，更為搶眼。

輝葉 按摩小沙發降萬元

現今小家庭盛行，居家空間有限，時尚按摩小沙發愈來愈受歡迎。輝葉第二代臀感小沙發，外型更小巧時尚，加長軌道，從肩頸到臀部都能按得到，具備揉搥同步功能，原價35,800元，母親節降價萬元，僅25,800元就能入手。

INADA 買按摩椅送鍋具組

上班族因為久坐久站，長期姿勢不良，容易彎腰駝背，INADA旗下的3S美體整姿按摩椅，強調藉由全方位的拉筋伸展，幫助深層舒緩身體的僵硬，進而矯正不良姿勢。原價142,000元，母親節特價127,800元，贈送價值11,700元Fissler鍋具組。

圖片提供／LG、Garmin、飛利浦、TomTom、聯想、breo、Studio A、華碩、INADA、輝葉、OSIM註：實際售價或促銷活動，以各通路為準。