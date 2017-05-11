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Serpenti Viper戒指 神秘女性魅力

2017-05-11

〔記者王瀅娟／台北報導〕Bvlgari寶格麗經典之作Serpenti系列新推Serpenti Viper戒指系列，以三角形蛇首環環相扣為外形，穿插鑲嵌有色寶石與鑽石展現明暗對比，突顯蛇屏息偽裝與突襲出擊時的動靜對比之美。

全系列有玫瑰金鑲鑽、玫瑰金鑲鑽與白色珍珠母貝、玫瑰金鑲鑽與紅玉髓、18K白金鑲鑽、18K白金鑲鑽與白色珍珠母貝、18K白金鑲鑽與黑色珍珠母貝、18K白金鑲滿鑽等款式，每款各有寬版與窄版可選，除了單戴，也可疊戴搭配出多元變化，盡顯女性神秘魅力。

圖片提供：Bvlgari

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  • 寶格麗Serpenti Viper戒指系列每種款式都有寬窄版可選，左起18K白金寬版鑲鑽與黑珍珠母貝142,700元，18K白金窄版鑲鑽81,000元，18K白寬版鑲鑽116,800元。

    寶格麗Serpenti Viper戒指系列每種款式都有寬窄版可選，左起18K白金寬版鑲鑽與黑珍珠母貝142,700元，18K白金窄版鑲鑽81,000元，18K白寬版鑲鑽116,800元。

  • 寶格麗Serpenti Viper系列戒指有多種選擇，價格77,800至191,400元。

    寶格麗Serpenti Viper系列戒指有多種選擇，價格77,800至191,400元。

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標題：Serpenti Viper戒指 神秘女性魅力


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2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
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