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嬌蘭蜜粉球30年 限量必敗品

2017-05-11

〔記者邱巧貞／台北報導〕擁有百年歷史的法國嬌蘭，旗下有著30年歷史的商品當然不稀奇，但這款「幻彩流星蜜粉球」卻是伴隨許多當代女性成長的共同記憶。

1828年，嬌蘭專為法國宮廷名媛設計的第一款蜜粉問世，蜜粉球耀眼的粉質為西西公主、尤吉妮皇后與維多利亞女王打造出皇室獨有的尊貴華美氣色，也奠定嬌蘭成為蜜粉專家。

1987年，嬌蘭透過藝術性及製造技術的革新，在彩妝界創造了色彩繽紛、一顆顆美麗的彩色小粉球，散發著紫羅蘭香氣，以明亮多變的色彩，為肌膚添上一層無瑕的光暈；自此，「幻彩流星蜜粉球」成為嬌蘭彩妝代名詞，成為無數女性追捧的經典商品。

今年夏季，為歡慶「幻彩流星蜜粉球」30週年，嬌蘭特別以充滿幸福金色泡泡的香氛為靈感，推出了「幻彩流星蜜粉球粉紅香檳30週年紀念版」，不同於常態版的蜜粉球，30週年限量版為金色、玫瑰粉、香檳色及白色蜜粉球，猶如粉紅香檳中冉冉升起的氣泡。此次，特別增添新成員「幻彩流星三色超模聚光棒」，能達到柔焦、雕塑、提亮三重功效，透過光線的照射來雕塑臉部輪廓，打造小臉光澤肌。

圖片提供：嬌蘭

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  • 嬌蘭幻彩流星蜜粉球粉紅香檳30週年限定版30g／2,400元；嬌蘭幻彩流星三色超模聚光棒#玫瑰光1,700元，為長賣商品；紫羅蘭香氣是幻彩流星蜜粉球的特色，今年嬌蘭特別設計一款幻彩流星蜜粉球香味的室內香氛（左），是只送不賣的限量品。 （記者邱巧貞攝）

    嬌蘭幻彩流星蜜粉球粉紅香檳30週年限定版30g／2,400元；嬌蘭幻彩流星三色超模聚光棒#玫瑰光1,700元，為長賣商品；紫羅蘭香氣是幻彩流星蜜粉球的特色，今年嬌蘭特別設計一款幻彩流星蜜粉球香味的室內香氛（左），是只送不賣的限量品。 （記者邱巧貞攝）

  • 嬌蘭在彩妝界創造了色彩繽紛、一顆顆美麗的彩色小粉球，散發著紫羅蘭香氣，為肌膚添上一層無瑕的光暈。

    嬌蘭在彩妝界創造了色彩繽紛、一顆顆美麗的彩色小粉球，散發著紫羅蘭香氣，為肌膚添上一層無瑕的光暈。

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標題：嬌蘭蜜粉球30年 限量必敗品


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