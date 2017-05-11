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踩人字拖曬辣肉 皮革款亮相

2017-05-11

〔記者林欣若／台北報導〕巴西拖鞋品牌havaianas今年邁入品牌創立55週年，品牌從人字拖起家，這幾年陸續推出變化款，並持續以跨界合作創造新話題，今年havaianas首度推出皮革款式，也有華麗的施華洛世奇水晶款，讓拖鞋不再只是海灘專屬，更符合現代穿搭需求，記者會上請來熱愛水上活動的蔡詩芸站台，示範如何把拖鞋穿得更時尚。

蔡詩芸和老公王陽明熱愛潛水，夫妻倆出門旅行時，行李箱都會有好幾雙havaianas，所以她昨天一走進店裡，忙著幫老公選禮物，一眼就相中人氣卡通辛普森聯名款，她也幫優雅的媽媽挑了一雙施華洛世奇水晶款，當做母親節禮物。她建議穿拖鞋時可以搭配短褲、或是有開衩的長裙，露出修長美腿，可讓身材比例更好。

今夏havaianas首推皮革系列，細緻皮革為拖鞋提升質感，正式場合也適用；經典的Luna系列以古希臘羅馬神話月之女神命名，環繞的編織鞋帶將腳型修飾得更纖細，今夏推出多款繽紛新色，滿足各種穿搭需求，聯名系列則有辛普森家族、大力水手、海洋奇緣，每一款都童趣可愛。

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  • 經典Luna系列推出新色，編織鞋帶可修飾腳型，950至2,480元。 （記者林欣若攝）

    經典Luna系列推出新色，編織鞋帶可修飾腳型，950至2,480元。 （記者林欣若攝）

  • havaianas首度推出皮革材質，讓拖鞋的穿搭性更強，皮革款各1,450元。（記者林欣若攝）

    havaianas首度推出皮革材質，讓拖鞋的穿搭性更強，皮革款各1,450元。（記者林欣若攝）

  • 蔡詩芸全家都愛夾腳拖鞋，她出席活動不忘幫老公和媽媽挑禮物。（記者林欣若攝）

    蔡詩芸全家都愛夾腳拖鞋，她出席活動不忘幫老公和媽媽挑禮物。（記者林欣若攝）

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