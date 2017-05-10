技嘉輕巧電競筆電 5公厘最窄邊框
2017-05-10
〔記者吳佩樺／台北報導〕電競筆電尬輕薄，技嘉新代AERO 15採用5公厘螢幕邊框設計，號稱同級筆電最窄邊框，且將15.6吋機身塞進14吋中，達成機身厚度僅19.9公厘，重量2.1公斤。
盈嘉科技行銷協理劉育銓表示：「AERO 15不只延續上代輕薄高效特色，更加入5公厘最窄邊框和X-Rite Pantone面板，擺脫一般人對電競筆電既有的厚重印象，機身運用鮮亮的綠、橘等顏色，讓電競筆電也能很時尚；專業設計、繪圖工作者同樣推薦使用。」
其他規格方面，配置第7代Intel Core i7-7700HQ處理器、NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB獨顯、續航力10小時，售價64,900元。此外，響應植樹計畫，民眾凡購買技嘉筆電並完成註冊，技嘉將透過Plant-for-the-Planet基金會以消費者的名字種下一棵樹並予以認捐，為地球盡一份心力。
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