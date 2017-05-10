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致敬經典 崑崙雙鷹金幣腕錶

2017-05-10

〔記者林欣若／台北報導〕瑞士崑崙錶（CORUM）在1964年推出第一款錢幣腕錶，將20元美元硬幣前後切成兩半各自當作錶盤和錶背，錶盤和錶背中間裝置纖薄機械機芯，錢幣營造的古董美感搭配製錶工藝，讓藝術家Andy Warhol也為之著迷，Coin錢幣系列腕錶從此成了崑崙錶的經典系列之一。

這幾年崑崙錶持續在市場上收購古董硬幣，篩選後留下品質較佳的硬幣，向美國政府申請後，將錢幣切割再製作成腕錶，今年Coin系列的新作，是以1849年到1933年流通的20元美元硬幣製作，硬幣上最著名的是雙鷹圖案和自由女神像，代表著美國建國後的發展軌跡，錶盤經過細緻手工處理，讓腕錶散發古典之美。除了金幣腕錶，崑崙錶也推出1美元銀幣腕錶，經過特別處理的銀幣可避免氧化變色，藍漆指針和藍色Logo在銀色錶盤上顯眼活潑，也為古典腕錶增添新意。

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  • 崑崙錶Coin系列雙鷹金幣腕錶，805,000元。

    崑崙錶Coin系列雙鷹金幣腕錶，805,000元。

  • 崑崙錶Coin系列1美元銀幣腕錶，526,000元。

    崑崙錶Coin系列1美元銀幣腕錶，526,000元。

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2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
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