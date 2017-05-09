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肉大人初夏美味 新鮮肉紋冰

2017-05-09

〔記者凃盈如／台北報導〕台北敦化南路二段巷弄裡的「肉大人肉舖火鍋」（Mr. Meat肉大人），結合火鍋與肉舖，推出來自世界各地，近20種高檔肉品為火鍋涮料，在台北美食圈深受饕客歡迎。今年肉大人走在地風，推崇多款台灣食材，如東寶黑豬肉梅花、雲林桂丁雞腿、宜蘭櫻桃鴨腿等，有趣的是，肉大人更在初夏，以在地水果推出限量的「新鮮肉紋冰」。這款冰品取逼真的豬五花紋路為外觀，讓人一打開盒蓋產生了疑惑，不確定是甜是鹹，但品嚐過後，卻會被濃郁的水果香氣打動。這是肉大人與宜蘭在地冰淇淋店合作打造的「在欉黃紅心芭樂檸檬雪酪」，使用宜蘭員山的在欉黃紅心芭樂，在欉黃意指水果熟成變黃時，才從枝頭摘取，取下後，為保留水果的風味及營養，冷壓慢磨取汁，至於檸檬，則選用屏東九如鄉所生產的「綠皮檸檬」，多汁帶甜、酸度足，有「台灣檸檬之王」的稱號。

無獨有偶，與肉大人系出同門的VDAYS兩天外帶蔬食，即日起也推出「檸檬百里香雪酪」，酸甜滋味透清涼，除了選用九如的綠皮檸檬，還以百里香葉、鮮榨檸檬汁搭配，並於雪酪最上層灑檸檬皮，賣相夢幻，且散發檸檬冰品的迷人香氣。

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  • 肉大人「在欉黃紅心芭樂檸檬雪酪」，單杯120元。（記者凃盈如攝）

    肉大人「在欉黃紅心芭樂檸檬雪酪」，單杯120元。（記者凃盈如攝）

  • VDAYS兩天外帶蔬食也推出「檸檬百里香雪酪」冰品，單杯120元。（記者凃盈如攝）

    VDAYS兩天外帶蔬食也推出「檸檬百里香雪酪」冰品，單杯120元。（記者凃盈如攝）

  • 「肉大人肉舖火鍋」今年再度推出「新鮮肉紋冰」，以台灣在地水果製成雪酪，呈現有趣的肉紋表面，勢必成為今夏Instagram上的火紅冰品。（記者凃盈如攝）

    「肉大人肉舖火鍋」今年再度推出「新鮮肉紋冰」，以台灣在地水果製成雪酪，呈現有趣的肉紋表面，勢必成為今夏Instagram上的火紅冰品。（記者凃盈如攝）

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2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
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