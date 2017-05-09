肉大人初夏美味 新鮮肉紋冰
2017-05-09
〔記者凃盈如／台北報導〕台北敦化南路二段巷弄裡的「肉大人肉舖火鍋」（Mr. Meat肉大人），結合火鍋與肉舖，推出來自世界各地，近20種高檔肉品為火鍋涮料，在台北美食圈深受饕客歡迎。今年肉大人走在地風，推崇多款台灣食材，如東寶黑豬肉梅花、雲林桂丁雞腿、宜蘭櫻桃鴨腿等，有趣的是，肉大人更在初夏，以在地水果推出限量的「新鮮肉紋冰」。這款冰品取逼真的豬五花紋路為外觀，讓人一打開盒蓋產生了疑惑，不確定是甜是鹹，但品嚐過後，卻會被濃郁的水果香氣打動。這是肉大人與宜蘭在地冰淇淋店合作打造的「在欉黃紅心芭樂檸檬雪酪」，使用宜蘭員山的在欉黃紅心芭樂，在欉黃意指水果熟成變黃時，才從枝頭摘取，取下後，為保留水果的風味及營養，冷壓慢磨取汁，至於檸檬，則選用屏東九如鄉所生產的「綠皮檸檬」，多汁帶甜、酸度足，有「台灣檸檬之王」的稱號。
無獨有偶，與肉大人系出同門的VDAYS兩天外帶蔬食，即日起也推出「檸檬百里香雪酪」，酸甜滋味透清涼，除了選用九如的綠皮檸檬，還以百里香葉、鮮榨檸檬汁搭配，並於雪酪最上層灑檸檬皮，賣相夢幻，且散發檸檬冰品的迷人香氣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
- 三星旗艦平板上市 AKG揚聲器加持
- adidas UltraBOOST 為海洋發聲
- Prada首次早春女裝秀 輕盈飄逸感性美
- 光澤蜜粉餅 打亮夏日光澤肌
- 〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-2
網友回應
熱門新聞
- 國五宜蘭交流道口計程車翻覆 2人沒生命徵象
- 世衛：觀察員須獲邀請才能參與世衛大會
- 生態池沒護欄 溺斃學生家屬盼究責
- 最凶殘檢察官 顏漢文免職、喪失公務員資格
- 聯發科4月營收跌破200億
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》民視「自救會」紅不紅？
- 連4打席開轟球 陶鎔盼球迷割愛
- 母親卡藏玄機 看卡片聽兒女唱歌
- 中生共諜案 周泓旭延押禁見兩個月
- 前官員：歐巴馬早警告川普 不可用佛林
- 沒WHA邀請函 美挺台並鼓勵兩岸對話
- 男神霸氣太迷人 專偷粉絲心
- 北部上午恐有雷雨！中南部、花東達34度
- 園區二路行道樹穿鐵衣 市府：若礙生長將拆
- 開放重機上國道？ 交通部：尚未定案
- 婦服安眠藥 墜雨棚穿破帆布
- 釣魚台假想戰 美日沙盤推演
- 新北市列管63溫泉業者 10家未獲標章
- 宜蘭中興文創園區 7月22日試營運
- 緯創Q1獲利谷底 下半年吃蘋果補身
- 破「張盛和」魔咒？ 匯銀︰有點難
- 豬哥亮病房靜悄悄 不速之客驚動護士
- 冬山伯朗大道醬玩
- 《自由廣場》英全政府讓年輕人失望了！
- 林萬億聲明：不會領18％
- 南韓今大選 投票率上看9成
- 馬克宏大勝 各國鬆一口氣
- 川普馬克宏通電 5月底將會面
- 點燃生命之火 3個月募1.25億元
- 不能只靠蘋果供應鏈 林揆：培養更多台積電
- 為遷回原址 三井倉庫花千萬元隔震
- 叩關ＷＨＡ》衛福部：努力到開會前最後一分鐘
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Export growth moderates to 9.3％
- NBA》騎士橫掃暴龍 大帝超越喬丹
- 雲門流浪者計畫 鼓舞年輕人走出去
- 國姓現選舉看板 新秀提前布局
- 偷3輛超跑卡鉗 市價38萬賣1.2萬
- 無創消融縮小肌瘤 她懷孕要當媽媽了
- NBA》火箭三分彈狂炸 扳平馬刺
- 利比亞外海2艘難民船沉沒 11死、近200失蹤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：肉大人初夏美味 新鮮肉紋冰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分