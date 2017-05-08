〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-2
記者方維鐸／報導
攝影／記者陳奕全
《進口篇》
Subaru新Impreza 1.6i-S
百萬以內全時4驅掀背車
以Subaru Global Platform全球模組化底盤開發第5代Impreza車系，已於去年3月的美國紐約車展全球首演，時隔將近一年，Subaru總代理意美汽車同步將其房車與掀背車導入國內販售，提供國內消費者完整的新車選擇。
新Impreza掀背車的造型體現Subaru品牌Dynamic & Solid設計DNA，動感而不張狂，內斂卻不保守。SGP底盤軸距為2,670mm，比上一代小幅增加了25mm，車室空間有所成長，車格尺碼跟同屬日系掀背車的Mazda3相當，稍大於歐系主流掀背車。
打開引擎蓋，映入眼簾的是排氣量1,600cc的自然進氣水平對臥4缸引擎，可輸出114匹最大馬力，最大扭力則為15.3公斤米，與其搭配的Lineartronic CVT無段變速自排系統，經濟部能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑14.3公里，以此排氣量NA動力的全時4驅小型掀背車來說，油耗表現算是可圈可點了。
本車的油門反應還算輕盈直接，加速力道雖不算強勁有力，卻也足敷日常代步用車的需求；而Subaru標榜的對稱式全時4輪驅動系統，則賦予它均衡確實的循跡表現。在快速道路上油門一敗全力衝刺，展現不錯的穩定性，高速過彎時車身側傾亦獲得良好的抑制，注重駕馭感受的掀背車買家肯定相當有感。
Impreza 1.6i-S採用深沉內斂的黑色真皮內裝，車上對比色縫線營造出精緻工藝感，並妝點以類金屬色澤框飾，讓車艙氛圍流露出摩登冷冽的調性；而其座椅人體工學也頗為考究，乘坐包覆支撐性不輸給歐系鋼砲等級的掀背車。中控台上方標配6.3吋多功能行車資訊顯示螢幕，空調出風口中間則為可支援Apple CarPlay和Android Auto的8吋LCD多點觸控智慧影音系統，讓需要整合3C科技用品的車主感到貼心便利。
總代理意美汽車此番導入的第5代Impreza掀背車規劃成1.6i及本文試駕的1.6i-S兩車型，分別開出81.8萬與91.8萬的車價，對崇尚日本原裝進口品質與AWD循跡穩定性的掀背車買家自有一定的說服力。
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Subaru第5代Impreza掀背車是以Subaru Global Platform全球模組化底盤（SGP）開發的首款量產新車，車頭採用具有動感飛翼飾條的6角形水箱護罩，搭配結合LED日行燈的鷹眼造型頭燈，體現Dynamic & Solid品牌設計DNA。
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凹凸有致的車側線條，融合外型立體的紅白晶鑽尾燈，視覺上要比前代車款更動感有型；後保險桿下氣壩將排氣管隱藏起來的內斂設計，則透露本車並非性能導向的產品定位。
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本車油門反應頗為輕快直接，加速力道算是恰如其分，懸載調校堪稱明快俐落，對稱式全時4輪驅動系統提供絕佳的操控循跡性。
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這具排氣量1,600cc的水平對臥4缸引擎，可輸出114匹最大馬力與15.3公斤米最大扭力，搭配效能出色的Lineartronic無段變速自排系統，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑14.3公里。
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1.6i-S的黑色內裝車有對比色縫線，座椅與車內門飾板採用質感頗佳的真皮，營造出簡練時尚的車艙氛圍。
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1.6i-S中控台上方標配6.3吋多功能行車資訊顯示螢幕，空調出風口中間則為可支援Apple CarPlay和Android Auto的8吋LCD多點觸控智慧影音系統。
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本車2,670mm的軸距比上代的2,645mm增加了25mm，後座腿部空間當然有所成長，乘坐其間更加寬敞充裕。
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Subaru Impreza 1.6i-S小檔案
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