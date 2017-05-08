〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-1

2017-05-08

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

《國產篇》

日產iTiida自然進氣版

國產掀背車龍頭小改款

最暢銷國產掀背車日產Tiida，面對產品世代的老化，進行了拉皮整容的小改款，但這次並未跟隨中國市場的腳步，將諸如燈具和鈑件一併改成歐洲市場雙生車款Pulsar的式樣，而是由國內裕隆日產自行主導，以Tiida原來的燈具和車身鈑件造型來進行小改款，當然這樣的改法才會符合裕隆日產在國內的模具開發效益。

小改款新車在行銷上稱為iTiida，但有趣的是，裕隆日產的產品型錄和官網圖片上仍不時可見Tiida字樣，反正你知道iTiida就是小改款的Tiida掀背車就好，只是一個名稱上的區別罷了。

本文試駕的iTiida自然進氣旗艦版仍搭載原來的1.6升HR16DE引擎，可輸出115匹最大馬力與15.7公斤米最大扭力，搭配強化過軸承和齒輪、升級ASC智慧邏輯控制系統的X-TRONIC CVT無段變速自排系統，行車表現更加平順流暢。

實際試駕時可以感受到iTiida的動力傳輸相當順暢，油門反應屬於柔順漸進的調性，以家庭掀背車而言，性能表現足敷日常使用的需求。重新調校進化的Dynamic Stable Suspension，則賦予本車更穩健均衡的動態駕馭感受。

iTiida旗艦版內裝採用時尚黑搭配大面積的高質感髮絲紋飾板，中控面板則施以鋼琴烤漆處理，並標配結合8吋HD畫質觸控螢幕、衛星導航系統、智慧手機無線投影與Nissan Play功能的X- Media+智慧影音多媒體系統，另可選配AVM 360˚環景影像監控系統，營造出高科技、高質感的調性。

論及車室空間更是本車的最大賣點，iTiida擁有同級掀背車最長的軸距與車高，其車室空間之大自然不在話下，唯一美中不足的就是後座椅往前傾倒時無法將座墊掀起完全打平，多少影響到載物容量與平整度。

裕隆日產把自然進氣動力的iTiida規劃成3個等級，從最入門的傳奇版、中堅的豪華版到最頂級的旗艦版，售價分別為65.9萬、69.9萬和74.5萬，提供消費者多樣的車型配備選擇。