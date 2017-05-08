〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-1
記者方維鐸／報導
攝影／記者陳奕全
《國產篇》
日產iTiida自然進氣版
國產掀背車龍頭小改款
最暢銷國產掀背車日產Tiida，面對產品世代的老化，進行了拉皮整容的小改款，但這次並未跟隨中國市場的腳步，將諸如燈具和鈑件一併改成歐洲市場雙生車款Pulsar的式樣，而是由國內裕隆日產自行主導，以Tiida原來的燈具和車身鈑件造型來進行小改款，當然這樣的改法才會符合裕隆日產在國內的模具開發效益。
小改款新車在行銷上稱為iTiida，但有趣的是，裕隆日產的產品型錄和官網圖片上仍不時可見Tiida字樣，反正你知道iTiida就是小改款的Tiida掀背車就好，只是一個名稱上的區別罷了。
本文試駕的iTiida自然進氣旗艦版仍搭載原來的1.6升HR16DE引擎，可輸出115匹最大馬力與15.7公斤米最大扭力，搭配強化過軸承和齒輪、升級ASC智慧邏輯控制系統的X-TRONIC CVT無段變速自排系統，行車表現更加平順流暢。
實際試駕時可以感受到iTiida的動力傳輸相當順暢，油門反應屬於柔順漸進的調性，以家庭掀背車而言，性能表現足敷日常使用的需求。重新調校進化的Dynamic Stable Suspension，則賦予本車更穩健均衡的動態駕馭感受。
iTiida旗艦版內裝採用時尚黑搭配大面積的高質感髮絲紋飾板，中控面板則施以鋼琴烤漆處理，並標配結合8吋HD畫質觸控螢幕、衛星導航系統、智慧手機無線投影與Nissan Play功能的X- Media+智慧影音多媒體系統，另可選配AVM 360˚環景影像監控系統，營造出高科技、高質感的調性。
論及車室空間更是本車的最大賣點，iTiida擁有同級掀背車最長的軸距與車高，其車室空間之大自然不在話下，唯一美中不足的就是後座椅往前傾倒時無法將座墊掀起完全打平，多少影響到載物容量與平整度。
裕隆日產把自然進氣動力的iTiida規劃成3個等級，從最入門的傳奇版、中堅的豪華版到最頂級的旗艦版，售價分別為65.9萬、69.9萬和74.5萬，提供消費者多樣的車型配備選擇。
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小改款的iTiida將懸載系統重新調校升級，稱之為Dynamic Stable Suspension，操控起來更穩健明快，行車動態表現明顯精進不少。
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這次小改款的日產iTiida並未追隨海外的改款步調，而是由國內裕隆日產自行主導，比較符合產品模具開發的效益。車頭換上V-Motion水箱護罩與新式樣前保桿（兩側有新款前霧燈飾板），搭配具有LED日行燈導光條的投射式魚眼造型頭燈，呈現嶄新的前臉風貌。
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車尾換上新款LED漸層導光式尾燈，後保險桿也經過修改，加入了一條黑色的設計，中間還嵌入獨立式後霧燈，讓車尾視覺上更有層次。
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這具1.6升DOHC反置式引擎並沒有任何改變，仍維持115匹最大馬力與15.7公斤米最大扭力，結合強化軸承、齒輪並升級行車軟體的X-TRONIC CVT無段變速自排變速箱，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑16.0公里，達到該排氣級距最佳的1級標準。
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時尚黑內裝搭配大面積的高質感髮絲紋飾板，以及黑色鋼琴烤漆中控面板，整個車艙鋪陳流露出時髦、高質感的調性。
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這輛旗艦版試駕車標配結合8吋HD畫質觸控螢幕、衛星導航系統、智慧手機無線投影與Nissan Play功能的X- Media+智慧影音多媒體系統。
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軸距2,700mm的iTiida擁有號稱同級掀背車最佳的乘坐空間，無論頭部和腿部空間均非常充裕，對後座常有載人需求的家庭買家相當實用。
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日產iTiida自然進氣版小檔案
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