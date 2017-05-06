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粽情 薑黃健康養生

2017-05-06

〔記者林欣若／台北報導〕端午節令人又愛又怕，粽子大多以糯米製成，內餡多半重油、重鹹，對不少人來說是腸胃負擔，黑橋牌去年推出以養生為訴求的寶石紅藜粽頗受好評，今年再推出黃金薑黃粽，同樣訴求營養健康、不造成腸胃負擔，希望提供消費者佳節健康選擇。

黑橋牌行銷部副理林欣蓉表示，近年來觀察到「減鈉肉酥、減鈉肉乾」銷量逐年成長，由此可見消費者養生意識抬頭，因應消費者需求，黑橋牌特別結合養生食材製作粽子。薑黃屬地下根莖植物，薑黃的使用可上溯5千年之久，過去多半都作為香料、醫學上使用，其成份薑黃素是製作咖哩粉的主要香料，因富有多項營養價值，是近期流行的保健聖品，黑橋牌以薑黃入粽，搭配台灣在地長糯米，以天然植物油拌炒，以栗子取代鹹蛋黃，搭配香菇、蓮子等天然食材，讓粽子的口感清爽，也降低腸胃負擔。

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  • 黑橋牌寶石紅藜粽8入／700元。

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  • 黑橋牌黃金薑黃粽6入／510元。

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2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
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