iRobot Blueair禮遇媽咪 送機票高級住宿券

2017-05-06

〔記者吳佩樺／台北報導〕下週就是母親節，搶攻送禮商機，各大家電品牌紛推優惠衝刺最後買氣。來思比科技祭出5月底前購買iRobot清潔機器人、Blueair空氣清淨機任一機款，有機會抽中關島來回機票或台北喜來登飯店高級住宿券。

iRobot不只掃地機器人知名度高，新款拖地機器人Braava jet 240亦幫民眾解決拖地的麻煩問題，具備乾擦、濕擦、濕拖三種模式，機器會自動偵測清潔墊調整模式，另透過自動噴灑系統和震動式清潔頭，增強去汙效果。母親節檔期購買iRobot任一款Roomba掃地機器人，能以9,800元加購Braava jet 240拖地機器人。

此外，Blueair Sense+空氣清淨機下殺6折，原價29,990元，特價17,890元，採用HEPASilent三段漸進式濾網，可淨化99.97%的PM0.1有害懸浮微粒。母親節同步有加購優惠，包括原價3,200元的HEPASilent濾網，僅要1,500元，每台限制最多加購3組。