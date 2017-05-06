| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

iRobot Blueair禮遇媽咪 送機票高級住宿券

2017-05-06

〔記者吳佩樺／台北報導〕下週就是母親節，搶攻送禮商機，各大家電品牌紛推優惠衝刺最後買氣。來思比科技祭出5月底前購買iRobot清潔機器人、Blueair空氣清淨機任一機款，有機會抽中關島來回機票或台北喜來登飯店高級住宿券。

iRobot不只掃地機器人知名度高，新款拖地機器人Braava jet 240亦幫民眾解決拖地的麻煩問題，具備乾擦、濕擦、濕拖三種模式，機器會自動偵測清潔墊調整模式，另透過自動噴灑系統和震動式清潔頭，增強去汙效果。母親節檔期購買iRobot任一款Roomba掃地機器人，能以9,800元加購Braava jet 240拖地機器人。

此外，Blueair Sense+空氣清淨機下殺6折，原價29,990元，特價17,890元，採用HEPASilent三段漸進式濾網，可淨化99.97%的PM0.1有害懸浮微粒。母親節同步有加購優惠，包括原價3,200元的HEPASilent濾網，僅要1,500元，每台限制最多加購3組。

廣告
  • 母親節購買iRobot清潔機器人、Blueair空氣清淨機任一機款，有機會抽中關島來回機票。

    母親節購買iRobot清潔機器人、Blueair空氣清淨機任一機款，有機會抽中關島來回機票。

  • 母親節檔期購買iRobot任一款Roomba掃地機器人，能以9,800元加購Braava jet 240拖地機器人。

    母親節檔期購買iRobot任一款Roomba掃地機器人，能以9,800元加購Braava jet 240拖地機器人。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： iRobot 掃地機器人
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：iRobot Blueair禮遇媽咪 送機票高級住宿券


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.