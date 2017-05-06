| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

王心恬公益指彩 捐助浪浪

2017-05-06

〔記者馮亦寧／台北報導〕名模王心恬發紅包給毛小孩。義大利指彩品牌FABY今年4月份和王心恬合作，推出黃金獵犬特調公益指彩，王心恬開心帶著狗兒女Mumu與Meiz將義賣所得138,560元捐出。

這次援助流浪毛小孩所打造的「FABY×王心恬黃金獵犬特調公益指彩系列」，靈感就是從由Mumu和Meiz身上來的，因此可稱為2大功臣。不過Mumu跟Meiz精力旺盛，王心恬帶牠們出門搞得滿頭大汗，還說：「活動前已經遛狗遛了好幾次。」

不過當媽的人總是對兒女特別偏心，王心恬覺得Mumu和Meiz在記者會的表現很棒，一人二狗也親自將義賣所得當作紅包捐給《台灣狗腳印幸福聯盟》希望大家更重視流浪動物問題，並以領養代替購買。

廣告
  • 王心恬平常喜歡跟自己的2隻毛小孩Mumu和Meiz穿親子裝，這次推公益指彩限定色，連指甲都能跟狗狗搭配。（FABY提供）

    王心恬平常喜歡跟自己的2隻毛小孩Mumu和Meiz穿親子裝，這次推公益指彩限定色，連指甲都能跟狗狗搭配。（FABY提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 王心恬
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：王心恬公益指彩 捐助浪浪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.