王心恬公益指彩 捐助浪浪

2017-05-06

〔記者馮亦寧／台北報導〕名模王心恬發紅包給毛小孩。義大利指彩品牌FABY今年4月份和王心恬合作，推出黃金獵犬特調公益指彩，王心恬開心帶著狗兒女Mumu與Meiz將義賣所得138,560元捐出。

這次援助流浪毛小孩所打造的「FABY×王心恬黃金獵犬特調公益指彩系列」，靈感就是從由Mumu和Meiz身上來的，因此可稱為2大功臣。不過Mumu跟Meiz精力旺盛，王心恬帶牠們出門搞得滿頭大汗，還說：「活動前已經遛狗遛了好幾次。」

不過當媽的人總是對兒女特別偏心，王心恬覺得Mumu和Meiz在記者會的表現很棒，一人二狗也親自將義賣所得當作紅包捐給《台灣狗腳印幸福聯盟》希望大家更重視流浪動物問題，並以領養代替購買。